- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 262
- Время на прочтение
- 2 мин
Спутники Starlink представляют угрозу для науки — обнаружены тысячи радиопомех
Астрономы обнаружили, что спутники Starlink создают непреднамеренные радиопомехи, которые могут уродовать данные с радиотелескопов. Ученые призывают обновить международные правила.
Спутниковая система Starlink от компании SpaceX, которая обеспечивает доступ к интернету по всему миру, может представлять серьезную угрозу для научных наблюдений за космосом. Новое исследование Университета Кертина подтвердило, что аппараты Starlink излучают радиосигналы, которые мешают работе радиотелескопов и могут искажать астрономические данные.
Об этом пишет издание Space.com.
Анализ более 76 миллионов изображений из прототипа станции Square Kilometre Array (SKA) показал, что влияние спутников на наблюдение достигало 30% в некоторых наборах данных. Ученые зафиксировали более 112 тысяч случаев радиоизлучения от 1806 спутников Starlink, в том числе на частотах, официально зарезервированных для радиоастрономии.
"Мы обнаружили 703 спутника, излучавших на частоте 150,8 МГц, которая должна быть полностью защищена для астрономических целей", - пояснил руководитель исследования Дилан Григг.
По его словам, источником проблемы, вероятно, является бортовая электроника спутников, создающая несанкционированные радиошумы. Такие сигналы сложно предусмотреть и технически невозможно полностью отфильтровать.
Профессор Стивен Тингей из Кертинского университета подчеркнул, что нынешние международные регуляторные нормы касаются только умышленных сигналов и не охватывают непреднамеренные излучения, создающие проблемы радиоастрономии.
Несмотря на то, что исследование фокусировалось на Starlink из-за наибольшего количества активных спутников (свыше 7000), ученые отмечают, что и другие спутниковые сети могут представлять подобные помехи. При этом SpaceX не нарушает никаких действующих норм, а обсуждения с компанией по этому вопросу, по словам исследователей, проходят конструктивно.
Ученые надеются, что результаты их работы станут основой для обновления международной политики, защищающей космические исследования от техногенного радиошума.
Ранее сообщалось, что в работе интернет-сервиса Starlink, принадлежащего миллиардеру Илону Маску, произошел сбой во всем мире.
Кроме того, напомним, что британский военный эксперт Майкл Кларк рассказал, что ждет Украину, если США извлекут Starlink для фронта.