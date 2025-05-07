Спутники зафиксировали аномалию в Балтийском море: объяснение оказалось неожиданным

На этом спутниковом снимке в искусственных цветах отражены закрученные пленки органического материала на поверхности Гданьского залива в 2018 году. / © Live Science

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На спутниковых снимках NASA в 2018 году у польского побережья Балтийского моря зафиксировали огромные завихрения органического материала — пятна, простиравшиеся более чем на 200 километров. Их состав тогда оставался загадкой.

Об этом пишет Live Science.

Некоторые ученые предполагали, что это могут быть цветения водорослей или даже так называемые морские сопли — слизь, которую выделяют планктонные организмы. Но ни одна из версий не подтверждалась полностью.

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И только в 2023 году исследователи установили, что источником этих пятен была… пыльца сосен.

Согласно данным NASA Earth Observatory, спутники Terra и Aqua фиксировали появление таких пятен не менее 14 раз в период с 2000 по 2001 год, обычно в мае-июне. Именно в это время приходится период активного пиления сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) — наиболее распространенного дерева Польши.

Пыльца, перенесенная ветром из суши, оседала на поверхности Балтийского моря, создавая узоры, похожие на водорослевое цветение. Оптический анализ отраженного света подтвердил органическое происхождение пятен, а именно их пыльцевую природу.

Пятна 2018 года достигали более чем 210 км от береговой линии. / © Live Science

Это открытие имеет более широкое значение: ученые предполагают, что из-за высокого содержания органического углерода пыльца может играть важную роль в пищевых цепях морских экосистем. Океанограф Чуанмин Ху из Университета Южной Флориды отмечает, что наблюдение за концентрацией пыльцы может дать полезную информацию для рыболовства и исследований морской жизни.

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Кроме того, глобальные климатические изменения могут усилить масштаб этого явления: как показало исследование в США, уровень пыльцы вырос на 21% за последние десятилетия, и это связано с ростом концентрации CO₂ в атмосфере, стимулирующей растения к более интенсивному пилению.