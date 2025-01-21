Спутники зафиксировали уникальный остров, который исчезает: объяснение ученых

Менее чем через два года от образования остров полностью исчез.

Серия спутниковых снимков, сделанных обсерваторией NASA, показала, как под водой образуется и исчезает остров, появившийся после извержения подводного грязевого вулкана Kumani sayı.

Об этом сообщила обсерватория Земли NASA.

Остров образовался в результате активности грязевого вулкана вблизи побережья Азербайджана, в 25 км от берега. На снимках, сделанных спутниками Landsat, четко видно, как в конце 2022 года на месте вулкана не было видимой земли, а уже в начале 2023 года появился остров.

Вероятно, он образовался между 30 января и 4 февраля и имел размеры до 400 метров. Однако, менее чем за два года, остров полностью исчез. Это лишь одно из многих извержений этого вулкана, который пережил уже восемь таких событий, начиная с 1861 года.

Самый большой остров в этой местности образовался в 1950 году, его размеры достигали 700 метров в ширину и 6 метров в высоту.

В Азербайджане, на восточном побережье, расположено более 300 грязевых вулканов, что делает это место самым большим скоплением таких образований на планете.

Ранее мы сообщали, как таяние Антарктиды изменит уровень мирового океана.

Читайте также: