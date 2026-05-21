Спящий вулкан после 700 тысяч лет тишины внезапно «ожил»: что зафиксировали спутники

Вулкан Тафтан. Фото: Amirhossein Nikroo/CC BY-SA 3.0

На юго-востоке Ирана ученые зафиксировали необычную активность вулкана Тафтан, для которого нет подтвержденных извержений в истории человечества. За последние 10 месяцев поверхность вблизи его вершины поднялась примерно на 9 сантиметров. На первый взгляд это незначительное изменение, однако исследователи считают его важным сигналом процессов, происходящих внутри вулкана.

Об этом сообщило издание Earth.com.

Исследования проводили с помощью спутниковой технологии InSAR — метода радарного наблюдения, который позволяет измерять даже минимальные изменения земной поверхности из космоса. Для этого использовали спутники Sentinel-1, способные работать днем и ночью и «видеть» сквозь облака.

Ученые установили, что поднятие почвы было сосредоточено у вершины вулкана и продолжалось чуть более десяти месяцев. При этом деформация не вернулась к предыдущему уровню, что может свидетельствовать о сохранении внутреннего давления.

Старший автор исследования Пабло Гонсалес из Института натуральных продуктов и агробиологии Испанского национального исследовательского совета объяснил, что источник деформации расположен на небольшой глубине — примерно от 490 до 630 метров под поверхностью. По мнению ученых, это связано не с поднятием новой магмы, а с накоплением газов в гидротермальной системе вулкана.

Исследователи также проверили другие возможные причины деформации, в частности сильные дожди и землетрясения, однако не нашли связи между ними и поднятием поверхности. Изменения, по их словам, соответствуют именно внутренним процессам внутри вулканической структуры.

Вулкан Тафтан является стратовулканом высотой 3940 метров. Он имеет активные фумаролы — отверстия, через которые постоянно выходят вулканические газы. По словам ученых, это свидетельствует о сохранении внутренних процессов даже после длительного периода покоя.

Ученые отмечают, что отсутствие зафиксированных извержений на протяжении тысяч лет не означает, что вулкан полностью неактивен. По их словам, подобные системы могут оставаться спокойными очень долго, а затем начать меняться в течение нескольких месяцев.

Сейчас основной потенциальной опасностью исследователи называют не лавовые потоки, а так называемые фреатические взрывы — паровые выбросы, которые возникают из-за контакта горячих жидкостей с поверхностными слоями. Также выбросы газа могут раздражать глаза и легкие и влиять на посевы в окружающих районах.

Вблизи вулкана расположены населенные пункты, в частности город Хаш, который находится примерно в 50 километрах от Тафтана. При определенных погодных условиях местные жители могут чувствовать запах серы.

Авторы исследования призывают власти Ирана усилить мониторинг вулкана. Они предлагают установить сейсмометры, GPS-станции и оборудование для измерения уровня вулканических газов. По словам ученых, постоянное наблюдение поможет оперативнее реагировать на возможные изменения.

Исследователи отмечают, что нынешние результаты не являются прогнозом извержения. В то же время они считают ситуацию достаточно важной, чтобы внимательно следить за дальнейшим поведением вулкана.

