Среди пользователей стремительно набирает популярность новое приложение для обмена фото: какое и как им пользоваться

Среди пользователей стремительно набирает популярность новое приложение для обмена фото: какое и как им пользоваться

Фотографии появляются на вашем экране как небольшой сюрприз.

На iOS набирает популярность новая соцсеть Locket, позволяющая отправлять свои фото прямо на домашние экраны друзей. Главным отличием Locket от Instagram, который пользуется большой популярностью для обмена фотографиями и видео, является отсутствие ленты как таковой.

Об этом сообщает TechCrunch.

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В App Store сказано, что после регистрации приложение попросит вас предоставить доступ к вашим контактам и когда друг будет отправлять вам фото, оно мгновенно появляется в виджете "Медальон" на главном экране. Чтобы отправить ответ, нужно нажать виджет, сделать снимок и поделиться им с друзьями.

"Когда вы используете Locket, вы также создаете историю фотографий, которые вы посылали своим друзьям. Прокрутите вниз в приложении "Медальон", чтобы отправиться в прошлое и изучить свою историю", — говорится в сообщении.

Указывается, что "Медальон" только для ваших ближайших друзей. Это позволит поддерживать дружеские отношения. Впрочем, приложение имеет ограничение: вы можете добавить не больше 5 друзей.

Создал Locket — Мэтт Мосс из Калифорнийского университета, который является разработчиком сервиса Hawkeye, который может отслеживать движение глаз через камеру телефона и анализировать внимание человека. Поначалу Мосс создал Locket для своей девушки.

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"Я сделал его как подарок своей девушке на ее день рождения прошлым летом. Она возвращалась в школу осенью, поэтому мы собирались начать отношения на расстоянии. Процесс получения небольшого фото от нее на моем домашнем экране… казался действительно привлекательным. Это просто отличный способ оставаться на связи", — объясняет парень.

Поскольку Locket также сохраняет отправленные и полученные фотографии в разделе истории, приложение также стало интересным способом вспомнить фотографии в любой момент. Вскоре друзья пары начали обращать на это внимание и спросили, могут ли они использовать его со своими близкими людьми, семьей или друзьями. Поэтому Мосс решил сделать Locket общедоступным для пользователей в App Store.

Он опубликовал его в App Store на Новый год, и после того, как ознакомление с пользовательским интерфейсом стало вирусным в TikTok, Локет поднялся в хит-параде в App Store.

Мосс убеждает, что Locket не сохраняет вашу контактную информацию и в приложении нет причудливых фильтров или эффектов, а также нельзя загружать изображения из своей камеры.

По состоянию на сегодняшний день приложение находится в топ-чартах App Store, обойдя даже Facebook WhatsApp.

Как сообщалось, TikTok стал самым посещаемым сайтом 2021 года и обогнал даже поисковик Google. По словам представителей платформы, у них более миллиарда пользователей ежемесячно.

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