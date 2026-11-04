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Дата публикации
Категория
Наука и IT
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Средневековая катастрофа может повториться: почему в итальянском озере дважды возникало разрушительное цунами

Исследование двух стихийных бедствий, произошедших в XII и XIII веках на севере Италии, показало, как деятельность людей может повлечь за собой смертельное цунами даже в обычном озере.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
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Петер Пауль Рубенс, Чудо святой Вальбурги на море

Фламандский художник эпохи барокко Петер Пауль Рубенс прекрасно изобразил опасные волны в картине «Чудо святой Вальбурга на море». Лейпциг, Музей изящных искусств / © wikimedia.org

Цунами обычно ассоциируют с океанами, однако опасные волны могут возникать и в обычных озерах. Исследователи выяснили, что человеческая деятельность способна увеличивать риск таких катастроф : из-за вырубки лесов, развития сельского хозяйства и эрозии почвы на дне водоемов накапливаются неустойчивые массы осадков, которые могут внезапно обрушиться.

Об этом пишет ScienceAlert со ссылкой на исследование, опубликованное в Nature Communications.

Как люди подготовили озеро к катастрофе

В центре исследования – озеро Изео на севере Италии, у подножия Альп. В него впадает река Ольо, которая приносит с гор воду и осадочные породы. Именно они на протяжении тысячелетий формировали дельту на северном берегу водоема.

Озеро Изео у подножия долины Валь-Камоника. На карте показаны водоем, ее дельта и глубоководная котловина. / © ТСН

Озеро Изео у подножия долины Валь-Камоника. На карте показаны водоем, ее дельта и глубоководная котловина. / © ТСН

К римским временам склоны вокруг дельты были покрыты лесами. Корни деревьев и грибницы удерживали почву, поэтому дожди смывали в водоем сравнительно немного породы. Подводные склоны дельты оставались пологими, постепенно спускаясь к глубочайшей части озера – примерно 250 метров.

Ситуация начала меняться после упадка Римской империи. Люди все активнее вырубали леса, расчищали территории под пастбища и занимались добычей полезных ископаемых. Из-за этого эрозия усилилась, а количество осадков, ежегодно попадавших в озеро, возросло примерно втрое.

Породы накапливались у северного берега, из-за чего подводный край дельты становился все круче и неустойчивее. Огромная масса осадков фактически превратилась в опасный склон, который мог рухнуть во время сильных подземных толчков.

Схема показывает, как изменения землепользования повлияли на дельту озера Изео и какое ее обрушение повлекло цунами. / © ТСН

Схема показывает, как изменения землепользования повлияли на дельту озера Изео и какое ее обрушение повлекло цунами. / © ТСН

Два цунами - в 1117 и 1222 годах

Первый масштабный обвал произошел после Веронского землетрясения 1117 магнитудой 6,5. Подземные толчки встряхнули неустойчивые подводные склоны, и большая часть дельты сдвинулась в глубокую котловину. Масса пород вытеснила воду, образовав мощные волны, быстро двинувшиеся к берегам.

По компьютерным моделям исследователей, максимальный набег воды на севере озера достигал примерно 50 метров. Волны затопили прибрежные территории менее чем за минуту, а вода могла продвинуться вглубь суши на расстояние до 2,7 километра.

О масштабах катастрофы свидетельствует средневековая рукопись XII века, ныне хранящаяся в Ватиканской библиотеке. В нем говорится, что озеро настолько вышло из берегов, что спастись удалось лишь немногим жителям окрестных сел. Также были разрушены замки и укрепления вместе с находившимися там людьми.

Однако после крушения люди снова начали использовать землю так же, как и раньше. Осадки продолжали скапливаться, а склоны дельты постепенно становились неустойчивыми.

Чуть более чем через столетие, 1222 года, регион всколыхнуло Брешианское землетрясение магнитудой 6,0. Он снова вызвал обрушение дельты и большое цунами. В этот раз максимальный набег воды достигал примерно 13 метров, а затопление распространилось на расстояние до одного километра от берега.

Центральный остров Монте-Изола частично разделил волны и защитил расположенные за ним города. Однако даже там последствия были значительными: в районе города Изео высота волн могла составлять около 5,5 метров во время первой катастрофы и около двух метров во время второй.

Может ли это повториться сегодня

После обрушения 1222 прошло более 800 лет. За это время осадки снова накопились в дельте реки Ольо, фактически восстановив ее подводную часть. В то же время, берега озера Изео сегодня являются одними из наиболее плотно застроенных среди водоемов итальянских Альп: здесь расположены города, пристани, туристическая инфраструктура и населенные пункты на острове Монте-Изола.

Исследователи предупреждают, что катастрофа, подобная средневековой, сегодня могла бы нанести значительно больший ущерб из-за плотной застройки побережья. Для поселений вблизи дельты времени на реакцию почти не было бы: волны могли бы добраться до северного берега менее чем за минуту.

Ученые также отмечают, что проблема не ограничивается Италией. Анализ 632 озерных водосборов в разных частях света показал: эрозия почв, вызванная человеческой деятельностью, ныне достигла самого высокого уровня с начала индустриальной эпохи. Это означает, что во многих водоемах осадки постепенно перегружают подводные склоны и дельты.

Подобные процессы могут создавать предпосылки для катастрофических оползней в разных озерах мира. В то же время, это не означает, что каждый такой водоем непременно переживет цунами: для масштабной волны требуется внезапное перемещение большой массы пород — например, во время землетрясения или из-за гравитационного обрушения неустойчивого склона.

Оползни и обвалы — последние новости

Опасные геологические процессы не ограничиваются подводными склонами. На Закарпатье специалисты насчитали более трех тысяч оползней, а в Солотвине продолжает увеличиваться большая карстовая пропасть. Ученый объяснил, как вырубка лесов, осадки и вмешательство человека в естественный водоотвод усиливают опасность оползней на Закарпатье .

В другом регионе горный оползень привел к перекрытию реки и масштабному наводнению. В Непале массы земли заблокировали русло Будхи-Гандаки, из-за чего вода начала затапливать территории ниже по течению. Местные власти заставили объявить эвакуацию жителей сел, расположенных вдоль реки, — оползень перекрыл горную реку .

Еще один пример неустойчивости горных пород зафиксировали в турецкой Каппадокии. После сильных осадков у музея под открытым небом в Гереме произошел оползень и обвал скалы, в результате которого погибли два человека. Это событие снова показало, насколько опасными могут быть внезапные обвалы горных склонов .

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