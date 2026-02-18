Средневековые панели. Фото: EL DEBATE

В центре испанского Толедо археологи наткнулись на уникальную находку, открывающую новые страницы истории города. Во время реставрации частного дома в историческом квартале Канонигус, неподалеку от Толедского собора, обнаружили 35 полихромных деревянных панелей XIII-XIV веков.

Об этом сообщило издание Heritage Daily.

Работы проводили на улице Бахада-дель-Посо-Амарго под наблюдением специалистов. Именно тогда выяснилось, что средневековые панели были повторно использованы как конструкционное перекрытие здания. Несмотря на это, изображения сохранились достаточно хорошо, чтобы позволить ученым провести их анализ.

Об открытии региональные власти объявили во время презентации выставки «Что скрывает город: изображение средневекового двора Толедо», которая сейчас проходит в Национальном археологическом музее. Панели датируются периодом правления королей Альфонсо X, Санчо IV и Фернандо IV. На них изображены сцены мудрости, придворной жизни и военных событий.

Среди персонажей — философы, монархи, рыцари, представители знати и ученые. По словам исследователей, эти образы помогают лучше понять интеллектуальную и политическую жизнь Толедо в эпоху Средневековья.

Сейчас панели хранятся в коллекции музея Санта-Крус в Толедо. Их реставрировали и исследовали в рамках городской программы интеграции археологических открытий в культурную жизнь общества. Выставка сопровождается образовательными и научными мероприятиями, призванными раскрыть контекст эпохи, к которой принадлежат экспонаты.

Находка произошла на фоне масштабных инвестиций правительства Кастильи-Ла-Манчи в сохранение исторического наследия региона. Речь идет о финансировании археологических раскопок, реставрации памятников архитектуры и искусства, модернизации музеев и приобретении объектов, имеющих историческую ценность для Толедо.

