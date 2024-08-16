Средний размер пениса вырос на 25%: почему ученые бьют тревогу

По словам ученых, это может быть не очень хорошая новость.

Новое исследование показало, что средний размер пениса увеличился на 25% за последние 29 лет, и это вызывает беспокойство среди ученых.

Выводы опубликованы во Всемирном журнале мужского здоровья исследователями из Стэнфордского университета, передает Daily Star.

В исследовании приняли участие 55 000 мужчин, что позволило обнаружить, что в среднем размер пениса увеличился с 12,19 сантиметров в 1992 году до 15,34 сантиметров в 2021-м. Но исследование, проведенное под руководством Майкла Айзенберга, свидетельствует о том, что это, возможно, не такая уж хорошая новость.

Есть опасения, что сидячий образ жизни и вещества, нарушающие гормональный фон, могут играть определенную роль. А Super Deporte сообщает, что ученые также озадачены качеством спермы у мужчин, упавшей на 60%. Такое понижение связывают с увеличением дефектов половых органов и опухолей, а также падением количества сперматозоидов и уровня тестостерона в сыворотке крови.

Авторы исследования пришли к выводу, что причины увеличения размеров пенисов нуждаются в дальнейшем изучении.

Напомним, недавно был опубликован новый рейтинг размеров членов мужчин со всего мира. Украинские мужчины имеют больше размер, чем россияне.

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