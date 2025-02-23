Срочно: найден тайный "город мертвых", которому более трех тысяч лет

Невероятная находка учёных! Археологи нашли в Италии старый " город мертвых ". Его возраст составляет почти 3 тысячи лет, и это место расположено в стратегически важной локации.

Какие тайны оно таит в эксклюзиве TSN.ua рассказала Людмила Труфин.

"Город мертвых" в Италии

Вот так находка! В Италии археологи обнаружили древний "город мертвых", возраст которого составляет почти 3000 лет. Этот некрополь был найден в провинции Трентино, вблизи города Тренто, расположенного на реке Адидже. Некрополь датируется IX-VI веками до н. е. и является "монументальным некрополем" железного века. Место расположено в стратегически важной локации, где когда-то переплетались каналы, а наводнения в этом районе помогли сохранить археологический контекст, обеспечив исключительную сохранность захоронений. Об этом пишет издание FoxNews.

Некрополь состоит из многочисленных погребальных стел — каменных плит, которые использовались в древности как памятники. Эти стелы расположены вертикально в рядах, ориентированных по осью север-юг. Каждая стела обозначала западную границу главной гробницы, представлявшей собой каменную гробницу, накрытую курганом. С течением времени вокруг основной гробницы возникла плотная концентрация других могил.

Археологи также обнаружили металлические артефакты, такие как оружие и декоративные предметы с янтарными и стеклянными вставками, что свидетельствует о культурных связях с другими регионами Италии. Среди других находок находились кремационные останки, находившиеся в контейнерах, которые могли быть деревянными гробами. Останки часто были завернуты в ткань, а в некоторых могилах была найдена информация о наличии деревянных гробов. Это открытие позволит значительно расширить знания о древней истории региона и, возможно, изменить представление о раннем железном веке в Италии. Археологи уже начали находить ответы на вопросы, которые задает эта уникальная находка, и предполагают, что она может решить многие загадки, связанные с доримским населением Тренто.

Параллельная Вселенная существует

А недавно ученые совершили еще одно шокирующее открытие! Астрономы математически подтвердили существование параллельной Вселенной! Благодаря новым исследованиям они доказали, что параллельная Вселенная не только фантазия, а реальный существующий феномен. Об этом пишет издание Space. Ученые считают, что существование параллельных вселенных может быть объяснено двумя основными способами: через космическую инфляцию на ранних этапах развития Вселенной и через квантовые процессы согласно теории многих миров.

Другая теория, связанная с квантовой механикой, утверждает, что каждое случайное квантовое событие, имеющее два или более возможных результата, приводит к образованию новой ветви Вселенной. Это означает, что существуют параллельные реальности, в которых могут происходить разные варианты развития событий, возникающие из-за различных решений или случайных событий на микроскопическом уровне.

Одна из интересных гипотез предполагает, что путешествие в прошлое может не привести к изменениям в нашей реальности, а создает новую ветвь Вселенной, где измененные события всегда были другими, не нарушая тем самым нашей истории. Все эти теории являются лишь гипотезами, поскольку современные технологии не позволяют совершать путешествия во времени, а также существуют физические ограничения, препятствующие детальному изучению этих процессов. В общем, хотя концепция параллельных вселенных и путешествий между ними выглядит увлекательной, пока она остается в пределах теоретических предположений и не имеет практического подтверждения. Однако с развитием науки и новых технологий эти идеи могут стать более реальными для изучения в будущем.

Новое открытие ученых

Недавно учёные шокировали еще одним открытием. Они обнаружили новую потенциально пригодную для жизни планету относительно недалеко.

Через 30 лет после открытия первой экзопланеты (планеты вне Солнечной системы) астрономы обнаружили более 7 тысяч таких в нашей галактике. В то же время, экзопланетологи начали интересоваться их характеристиками с целью поиска жизни в других местах Вселенной. Об этом говорится в материале phys.org со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Astronomy & Astrophysics. Сейчас астрономы ищут экзопланеты, которые легче описать или имеющие интересные особенности, чтобы проверить свои гипотезы и закрепить свои знания. Это касается планеты HD 20794 d, обнаруженной командой, в состав которой входят сотрудники отдела астрономии UNIGE.

Астрономы также обнаружили, что у планеты не круговая, а эллиптическая орбита. Поэтому она в самой дальней точке своей орбиты находится в двух астрономических единицах от звезды, а в ближайшей точке — в 0,75 астрономической единицы. Земля находится на расстоянии одной астрономической единицы от Солнца. Астрономы считают, что если на планете есть вода, то при сближении со своей звездой она должна была перейти из замороженного состояния в жидкое, что могло бы привести к появлению жизни. Учитывая близость этой планеты к нам, астрономы смогут тщательно изучить ее атмосферу и химический состав, что позволит сделать более точные выводы о потенциальной населенности планеты.

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Напомним, в Хорватии нашли останки "вампира" XV века. Ученые обнаружили останки его обезглавленного тела.