США и Индия запустили суперспутник для мониторинга Земли: что он будет делать

Спутник NISAR / © Bild Russian в Telegram

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США и Индия запустили новый спутник Он называется NISAR. Этот спутник очень точно будет отслеживать Землю. Он видит даже маленькие изменения, такие как движение ледников или оползни. Точность его измерений — до одного сантиметра. Главная цель спутника — заранее предупреждать о природных катастрофах.

Об этом пишет BILD.

Совместная миссия NASA (США) и ISRO (Индия) стала самым крупным космическим проектом в истории сотрудничества этих двух стран. Общая стоимость NISAR составляет около 1,2 миллиарда долларов. Запуск спутника произошел из индийской ракеты, которая вывела его на орбиту высотой 747 километров над Бенгальским заливом.

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Как работает спутник NISAR?

NISAR будет сканировать одни и те же участки Земли каждые 12 дней. Это позволит отслеживать даже незначительные изменения, вызванные землетрясениями, эрозией или таянием ледников. По словам директора научного департамента NASA Никки Фокс, этот радиолокационный спутник «изменит наше понимание Земли» и поможет лучше прогнозировать катастрофы.

На борту аппарата установлено два радиолокационных модуля, разработанных независимо в США и Индии. Они посылают микроволновые сигналы на поверхность Земли и измеряют, как изменяется отраженное излучение.

Что именно будет мониторить NISAR?

Экологические изменения: таяние ледников, таяние ледовых щитов, движение грунтовых вод, а также состояние лесов и болот.

Геологические процессы: напряжение в земной коре, являющееся предвестником землетрясений.

Ожидается, что NISAR начнет полноценную работу в конце октября после завершения всех технических настроек, включая развертывание измерительных приборов.

Напомним, астероид 2024 года YR4, диаметром около ста метров, движется в направлении Земли и может попасть в Луну 22 декабря 2032 года.

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