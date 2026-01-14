Месяц / © unsplash.com

Реклама

США движутся к созданию первого на Луне ядерного реактора. Его стремятся установить на поверхности спутника уже к 2030 году, чтобы обеспечить будущие лунные базы стабильным источником электроэнергии в рамках программы Artemis.

Об этом сообщило издание Space.

Агентство работает над этим проектом несколько лет, а в декабре прошлого года президент Дональд Трамп издал указ с требованием подготовить реактор и инфраструктуру для лунной базы до конца десятилетия. 13 января NASA и Министерство энергетики США подписали меморандум о взаимопонимании, который подтверждает совместный курс на реализацию этого проекта.

Реклама

Администратор NASA Джаред Айзекман подчеркнул, что возвращение США на Луну и подготовка к полету на Марс «требуют использования ядерной энергетики». Глава ведомства заявил, что соглашение с DOE обеспечит возможности, которые «необходимы для начала Золотого века исследования и открытий космоса».

Специалисты соглашаются: атомные технологии способны обеспечить долговременное, бесперебойное питание в сложных условиях глубокого космоса. В отличие от солнечных батарей, такие системы не зависят от освещения или погодных циклов и могут работать годами без дозаправки.

NASA и Министерство энергетики США имеют значительный опыт совместной работы с космическими ядерными системами. В частности, радиоизотопные термоэлектрические генераторы обеспечивали энергией зонд Cassini и марсоходы Curiosity и Perseverance. Поэтому в ведомствах убеждены, что Луна станет следующим логичным шагом.

«История показывает, что когда американская наука и инновации объединяются, от Манхэттенского проекта до миссии „Аполлон“, наша страна ведет мир к достижению новых рубежей, которые когда-то считались невозможными. Это соглашение продолжает это наследие», — заявил министр энергетики США Крис Райт.

Реклама

Напомним, ученые NASA выяснили, как пребывание в космосе меняет мозг астронавтов.