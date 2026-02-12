США запустили миллионы медных игл в космос: что стоит за странным проектом

Земля / © pexels.com

В разгар Холодной войны Соединенные Штаты попытались создать вокруг Земли искусственную ионосферу из миллионов медных игл. Проект «Вест Форд» должен был обеспечить резервный канал связи, но в то же время оставил после себя десятки сгустков космического мусора, которые вращаются вокруг планеты до сих пор.

Об этом сообщило издание IFLScience.

В 1961 году ВВС США вместе с Массачусетским технологическим институтом запустили на орбиту первую партию микродиполей — крошечных медных стержней, которые должны были отражать радиосигналы. Идея возникла из-за ограниченных возможностей дальней связи: ионосфера была нестабильной, а подводные кабели — уязвимыми к диверсиям. Военные также опасались, что ядерные взрывы могли бы полностью сорвать радиокоммуникации.

После неудачной первой попытки специалисты MIT создали новый механизм рассеивания — контейнер с нафталиновым гелем, который испарялся в космосе и высвобождал иглы. В 1963 году вторая миссия удалась: на орбиту вывели от 120 до 215 миллионов медных диполей, которые должны были образовать искусственное «зеркало» для передачи голоса и данных.

Несмотря на критику астрономов и риски для спутников, система продемонстрировала работоспособность: между станциями в Массачусетсе и Северной Калифорнии удалось передать стабильные сигналы. Однако качество связи оставалось низким из-за разброса частот и задержек, вызванных движением частиц в поясе.

Большинство игл сгорело в атмосфере, но часть слиплась в плотные сгустки и осталась на орбите. По данным NASA, сегодня вокруг Земли находится 46 таких образований. Только девять — на высотах ниже 2000 км, остальные — значительно выше, где космический мусор накапливается медленнее.

Появление спутниковой связи сделало «Вест Форд» ненужным. Однако проект оставил после себя уникальный след: в течение короткого времени Земля имела собственную искусственную ионосферу и кольцо из миллионов микроскопических медных игл.

