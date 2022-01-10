Стало известно, как будет выглядеть новый iPhone 14: "челки" сверху экрана больше не будет (фото)

Стало известно, как будет выглядеть новый iPhone 14: "челки" сверху экрана больше не будет (фото)

Новые дисплеи, в отличие от ранее выпущенных моделей iPhone, будут иметь только небольшое отверстие для фронтальной камеры в верхней части.

Компания Apple подписала соглашение с LG на поставки оборудования для новых iPhone 14. В частности, речь идет о предоставлении новейших OLED-дисплеев, у которых теперь не будет знакомой "челки" сверху экрана, а вместо неё появится лишь небольшое отверстие для камеры.

Об этом пишет Forbes со ссылкой на главного инсайдера Apple Джона Проссера.

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Соответствующее соглашение предусматривает самые значительные визуальные изменения в линейке iPhone с момента выхода обновленного iPhone X в 2017 году. Предполагается, что даже любая новая модель iPhone 14 может получить отдельное обновление.

По подписанному соглашению LG впервые предоставит Apple "низкотемпературные поликристаллические оксидные (LTPO) тонкопленочные транзисторные (TFT) OLED-панели", которые будут поддерживать высокую частоту обновления, которая составит 120 Гц. В сообщении отмечают, что Apple стремится снизить свою зависимость от комплектующих производства Samsung.

Новые дисплеи, в отличие от ранее выпущенных моделей iPhone, будут иметь только небольшое отверстие для фронтальной камеры в верхней части. Датчики Face ID, возможно, удастся встроить под дисплей. Такое обновление планируют распространить на все модели новых iPhone 14, "если это будет возможно".

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Обновление дисплея может разделить поклонников продукции Apple на два лагеря. Так, большинство пользователей уже привыкли к выемке на дисплее, однако перспектива увеличения пространства на экране, вероятно, станет изменением, которое большинство пользователей iPhone с энтузиазмом примут.

В Forbes также отмечают, что распространители продукции Apple ожидают больше бюджетных моделей, возвращения Touch ID в дополнение к Face ID и даже перехода компании от зарядного устройства Lightning к обычному USB-C. В то же время, все эти идеи для нововведения пока остаются "висеть в воздухе".

Forbes

Напомним, на всех iPhone обнаружили новую существенную уязвимость, которую злоумышленники маскируют под экран выключения и благодаря этому могут воровать данные пользователей.

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