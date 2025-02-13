Стало известно, какая морская рыба является самой умной

Если судить по размеру мозга, то скаты манты – бесспорные лидеры.

Скат манта, одна из самых загадочных и интеллектуальных рыб океана, имеет самый большой мозг среди всех морских обитателей.

Об этом сообщило издание IFLScience.

Хрящевая рыба из рода Mobula, манта может преодолеть огромные расстояния в поисках планктона, что требует от нее высоких навигационных навыков и чувств. Кроме того, они демонстрируют способность использовать свет для поиска пищи.

Манты также проходили зеркальный тест - эксперимент на самосознание. Они не воспринимали свое отражение как другую рыбу, а совершали уникальные движения, словно исследуя себя.

"Еще один перспективный кандидат на то, чтобы пройти тест с зеркалом, - это рыба-чистильщица, поскольку ученые наблюдали, как она соскребла бы татуировку паразита, увидев себя в зеркале", — говорится в сообщении.

Напомним, ученые ответили, кто является самой умной змеей в мире.

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