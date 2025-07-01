Стало известно, какая страна первой уйдет под воду из-за изменения климата

Тувалу / © AFP

Реклама

Островная страна Тувалу, расположенная посреди Тихого океана, находится под угрозой исчезновения из-за повышения уровня океана. В результате изменения климата государство может полностью исчезнуть с карты мира уже в ближайшие десятилетия.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Площадь Тувалу — всего 26 квадратных километров, а население — около 10 тысяч человек. Архипелаг состоит из девяти коралловых островов, большинство из которых — атоллы. И все они под угрозой исчезновения.

Реклама

В Тувалу нет армии, нет тюрем. Впрочем, это мирное государство может стать первой страной, которая исчезнет с карты мира из-за изменения климата. Самая высокая точка на островах — всего 4 метра над уровнем моря. Любое его повышение может затопить дома, дороги и сельскохозяйственные угодья.

В 2022 году министр иностранных дел Саймон Кава выступил на климатическом саммите COP26, стоя по колено в воде на месте, которое еще недавно было сушей. Это стало символом надвигающейся климатической катастрофы. Ученые прогнозируют, что при нынешних темпах таяния ледников Тувалу может полностью исчезнуть уже к 2075 году.

В 2023 году страну признали наименее посещаемой в мире — сюда приехало всего 3700 туристов. Это объясняется не только географической изоляцией, но и тем, что добраться сюда можно только трижды в неделю с Фиджи, и то — непрямыми маршрутами.

В 2024 году тогдашний премьер Тувалу Фелети Тео выступил с докладом, где обвинил развитые страны — Австралию, Канаду и Великобританию — в чрезмерном использовании ископаемого топлива. По его мнению, именно эти государства получают основные выгоды от угля и газа, но не несут ответственности за последствия, которые в первую очередь угрожают малым государствам, таким как Тувалу.

Реклама

Стоит отметить, что Австралия предоставила гражданам Тувалу возможность жить, работать и учиться на ее территории, местные жители не оценили такой инициативы.

Последствия глобального потепления

Европу накрыла новая волна аномальной жары - температура в отдельных регионах превышает 40°C, вызывая лесные пожары и угрозу для жизни людей. Особенно критическая ситуация в Италии, Испании, Греции, Франции и Португалии, где усилена работа служб чрезвычайного реагирования.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) бьет тревогу: правительства стран должны действовать немедленно, чтобы избежать десятков тысяч преждевременных и в основном предохранительных смертей. По оценке статистика Пьера Маселота из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, только за четыре дня — с 30 июня по 3 июля 2025 года — жара может унести более 4500 жизней.