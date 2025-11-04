ТСН в социальных сетях

Стало известно, какой язык искусственный интеллект понимает лучше всего

Ведущие языковые модели (OpenAI, Gemini, Llama) демонстрируют 88% точности при выполнении задач, сформулированных на польском языке.

Ирина Лабьяк
ChatGPT

ChatGPT / © Pexels

Новые результаты исследования показали, что среди 26 языков мира наиболее эффективным для взаимодействия с искусственным интеллектом оказался польский. Английский, который обычно считают «языком технологий», занял лишь шестое место.

Об этом сообщает euronews.

Исследования провели Университет Мэриленда (University of Maryland, UMD) совместно с Microsoft. Ученые проанализировали, как ведущие языковые модели — среди них OpenAI, Google Gemini, Qwen, Llama и DeepSeek — реагируют на одинаковые запросы, сформулированные на 26 разных языках.

«Наш эксперимент дал некоторые неожиданные и нелогичные результаты. Во-первых, английский не показал лучших результатов ни в одной из моделей — он занял лишь шестое место из 26, в то время как польский оказался лидером», — отмечают авторы отчета.

Согласно полученным данным, польский язык продемонстрировал 88% точности в выполнении задач.

«Как показывает анализ, именно польский является самым точным, когда речь идет о формулировке команд для искусственного интеллекта. До сих пор он считался одним из самых сложных языков для изучения. Как оказалось, людям тяжело им овладеть — но не ИИ», — написало Польское патентное ведомство в Facebook.

Исследователи отмечают, что такой результат особенно интересен, ведь польский используется значительно реже, чем английский или китайский, в учебных наборах данных для ИИ. В то же время китайский, несмотря на масштабное присутствие в цифровой среде, оказался четвертым с конца по точности.

Топ 10 эффективных языков для общения с ИИ:

  1. польский — 88%,

  2. французский — 87%,

  3. итальянский — 86%,

  4. испанский — 85%,

  5. русский — 84%,

  6. английский — 83,9%,

  7. украинский — 83,5%,

  8. португальский — 82%,

  9. немецкий — 81%,

  10. нидерландский — 80%.

К слову, ранее компания OpenAI опубликовала отчет на основе теста GDPval, в котором назвала 44 профессии, которые искусственный интеллект может заменить или значительно автоматизировать. Меньше всего ИИ влияет на информационный сектор и промышленных инженеров.

