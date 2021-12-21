Стало известно, когда первые космоческие туристы полетят на МКС

Стоимость 8-дневного посещения МКС оценивается в $ 55 млн.
Первые туристы на Международную космическую станцию по программе американской компании Axiom полетят на пилотируемом корабле Crew Dragon от SpaceX в конце февраля 2022 года.
Об этом информирует NASA.
"Запуск планируется осуществить 28 февраля", - заявила руководитель пилотируемых космических полетов NASA Кэти Людерс.
В экипаж корабля вошли бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа, американский предприниматель Ларри Коннор, который будет выполнять работу пилота, канадский инвестор Марк Пати и израильский бизнесмен Эйтан Стиббе. Все они после медицинской проверки и специальной подготовки допущены к полету.
Стоимость 8-дневного посещения МКС может обойтись в $ 55 млн. Полеты с космическими туристами по программе компании Axiom Space в последующем планируется совершать два-три раза в год.
Напомним, ранее американским астронавтам на МКС удалось добиться успеха в эксперименте Plant Habitat-04, вырастив на околоземной орбите первые плоды на четырех растениях перца чили.
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