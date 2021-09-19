Стало известно, когда завершится первая коммерческая миссия Inspiration4: названа дата

Ранее члены экипажа поделились впечатлениями от полёта и рассказали, чем они занимаются в космосе.

Первая коммерческая миссия Inspiration4 завершится 19 сентября.

Об этом заявил журнал SpaceNews.

Приводнение произойдет у побережья Флориды.

Команда из четырех человек 17 сентября заявила, что приводнение произойдет в Атлантическом океане.

Также члены экипажа поделились впечатлениями от полета и рассказали, чем они занимаются в космосе.

Напомним, в ночь на 16 сентября в 3:02 по киевскому времени состоялся запуск на околоземную орбиту первого гражданского экипажа, осуществила компания Илона Маска SpaceX. Для компании это первая миссия на орбиту Земли, экипаж которого состоит исключительно из гражданских пассажиров, а не профессиональных астронавтов. Корабль Crew Dragon вывели на орбиту с помощью многократной ракеты Falcon 9.

Среди членов экипажа:

Джаред Айзекман — основатель и руководитель компании Shift4 Payments, работающая в сфере электронной торговли. Именно он возглавил экипаж из новичков в полете. К тому же миллиардер полностью оплатил полет. Сиан Проктор — педагог, которая будет пилотом миссии; Хейли Арсено — помощница врача из детского исследовательского госпиталя, которая будет бортовым врачом; Кристофер Семброски — сотрудник авиакосмической промышленности и ветеран Военно-воздушных сил США, который будет бортовым инженером.

Полет на орбиту был задуман Айзекман ради благотворительной акции. Миллиардер хотел привлечь внимание к одному из направлений благотворительной деятельности — исследовательской детской больницы имени Святого Иуды, которая является ведущим детским онкологическим центром в стране. Он лично пообещал передать институту 100 миллионов долларов.

Полет SpaceX стал историческим, ведь еще ни один гражданский экипаж не отправляли на околоземную орбиту. Члены экипажа будут осуществлять полет вокруг Земли каждые 90 минут.

SpaceX сегодня отправит на орбиту первый гражданский экипаж

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