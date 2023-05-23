Стало известно, сколько мужчин в мире любят мочиться сидя – новое исследование

Согласно новому исследованию, большое количество мужчин любят сидеть во время мочеиспускания.

Об этом пишет ladbible.com.

В опросе о привычках в туалете приняли участие мужчины из 13 стран.

Так, любят мочиться сидя 62% немцев и 39% австралийцев. Данные также показали, что 50% шведов, 34% итальянцев и 24% британцев также справляют нужду не стоя.

В то время, в Мексике только шесть процентов мужчин любят мочиться сидя.

Было также обнаружено, что пожилые немецкие мужчины (возраст от 55 лет и старше) особенно склонны всегда садиться: 49% по сравнению с 28% среди 18-34-летних.

Тем не менее, разница в возрасте в Британии обратная: пожилые британцы заметно чаще младших говорят, что никогда не садятся в туалете, чтобы помочиться: 40% и 23% соответственно.

Опрос был запущен журналистом Сэмом Волластоном. Он отметил, что когда достоверных данных не было, он провел опрос в своем кругу, который показал, что около 70 процентов его друзей-мужчин, преимущественно в возрасте 50 лет, стоят в туалете.

Опрос 2020 года вне Европы показал, что эта тенденция растет, поскольку выяснилось, что 70 процентов японских мужчин сидят по сравнению с 51 процентом, зафиксированным пятью годами ранее.

Также было обнаружено, что мочеиспускание, сидя лучше для мужского здоровья.

По словам исследователей из Медицинского центра Лейденского университета, сидячий способ помогает мочевому пузырю опорожняться быстрее и полнее, что полезно людям с проблемами нижних мочевыводящих путей и увеличенной простотой.

Напомним, мужчине грозит ампутация полового члена после 24-часового секса под действием наркотиков. 50-летний немец находится в итальянской больнице в тяжелом состоянии.

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