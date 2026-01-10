Вселенная / © unsplash.com

Новое научное исследование поставило под удар одну из главных основ современной космологии — представление о том, что Вселенная одинакова во всех направлениях. Группа исследователей сообщила, что полученные ими данные свидетельствуют: пространство может быть перекошенным, а его структура — несимметричной.

Об этом сообщило издание Space.com.

Под сомнением оказалась так называемая стандартная космологическая модель Lambda-CDM. Она базируется на предположении об изотропности и однородности космоса, то есть о том, что Вселенная выглядит одинаково в любом направлении, если рассматривать ее в достаточно больших масштабах. Однако ряд научных разногласий, в частности известная «напряженность Хаббла», уже давно намекает, что эта картина может быть неполной.

Новый удар по модели нанесла так называемая космическая дипольная аномалия. Она связана с отклонениями в распределении очень удаленных астрономических источников — радиогалактик и квазаров. Согласно стандартным представлениям, эти вариации должны были бы совпадать с хорошо известной дипольной анизотропией космического микроволнового фона — реликтового излучения, оставшегося после Большого взрыва. Именно это и проверяет тест Эллиса-Болдинуина.

Но как только появились достаточно большие каталоги наблюдений, стало понятно: Вселенная этого теста не проходит. Обнаруженные изменения в распределении материи не соответствуют вариациям в реликтовом излучении. Результат подтверждают различные типы телескопов и наблюдения на разных длинах волн, что делает ошибку маловероятной.

Это открытие создает фундаментальную проблему: чтобы объяснить аномалию, может потребоваться пересмотр не только модели Lambda-CDM, но и основного математического описания пространства-времени, которое используют космологи.

В ближайшие годы ожидается новый массив высокоточных данных от миссий Euclid, SPHEREx, телескопа Веры Рубин и гигантского массива SKA. Именно они, по прогнозам ученых, могут помочь построить обновленную картину Вселенной — вероятно, с использованием методов машинного обучения.

