Древнее пирамид: ученые нашли под водой город неизвестной цивилизации

Океан (иллюстративный фото) / © Associated Press

Реклама

Обнаруженное более двух десятилетий назад подводное образование у западного побережья Индии остается объектом острых научных споров. Если искусственное происхождение объекта подтвердится, это может полностью изменить представление о развитии человеческой цивилизации и ее хронологии.

Об этом пишет Daily Galaxy.

Случайное открытие и масштаб объекта

В декабре 2000 года индийские океанологи случайно обнаружили этот объект на глубине 36 метров. В ходе проверки дна Аравийского моря приборы показали огромные сооружения правильной формы — 8 км в длину и 3 км в ширину.

Реклама

Сонарные данные зафиксировали сетчатую планировку и крупные прямоугольные формы, визуально напоминающие городские кварталы. Среди находок, обнаруженных на месте, исследователи выделяют:

фрагменты керамики и скульптур;

бусины и остатки стен;

человеческие останки.

Спутниковый снимок залива Кхамбхат в Индии. / © NASA

Артефакт в возрасте 9500 лет

Ключевым аргументом приверженцев теории «потерянной цивилизации» стал найденный фрагмент древесины. Радиоуглеродный анализ показал, что возраст образца составляет примерно 9500 лет. Это значительно предшествует Хараппской цивилизации (долине Инда), которая считается древнейшей в регионе и датируется примерно 3000 годом до н. э.

Геолог Бадринараян, участник команды NIOT, предполагает, что речь идет о развитой культуре конца последнего ледникового периода. По этой версии город был затоплен в результате глобального подъема уровня Мирового океана.

Несмотря на интригующие находки, часть исследователей сохраняет скептицизм. Главной проблемой остается сложность интерпретации данных в подводной среде, где естественные геологические процессы могут создавать обманчиво правильные формы.

Реклама

Согласно традиционной исторической парадигме, до 2500 года до н. э. в этой части мира существовали лишь небольшие сельские поселения, а не масштабные мегаполисы.

Государственный интерес

Сообщается, что вопрос происхождения объекта остается открытым, однако индийские власти подчеркивают важность дальнейших поисков.

«Мы должны выяснить, что произошло тогда… где и как исчезла эта цивилизация», — отметил Мурли Манохар Джоши, который на момент активной фазы исследований возглавлял министерство человеческих ресурсов и развития океана Индии.

