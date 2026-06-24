Старение котов может быть ключом к разгадке заболеваний мозга у людей

Кот

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Новое исследование показало, что процессы старения мозга у котов и людей происходят удивительно похожим образом.

Результаты работы опубликован в научном журнале Biology Open.

Ученые считают, что пожилые коты могут стать ценной моделью для изучения возрастных изменений, нейродегенеративных заболеваний и таких состояний как деменция и болезнь Альцгеймера.

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Команда исследователей проанализировала 3754 набора данных, полученных от кошек, людей и других млекопитающих. Они учитывали результаты МРТ-сканирования мозга, анализы крови, особенности развития и возрастные изменения.

Кошки стареют подобно людям

Ученые выяснили, что мозг старых кошек меняется по схожим принципам с человеческим. С возрастом у животных, как и у людей, происходит уменьшение объема мозговой ткани и расширение желудочков полостей, заполненных жидкостью.

Наибольшее соответствие наблюдалось в старшем возрасте: 16-летний кот по изменениям мозга напоминал человека в возрасте около 88 лет.

Исследовательница Брьер Ригби Деймс из Университета Бата отметила, что сходство возрастной атрофии мозга у кошек и людей добавляет доказательств тому, что домашние животные могут помочь лучше понять процесс старения.

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«Эти результаты подтверждают, что животные-компаньоны могут дать ценную информацию о старении», — сказала она.

У кошек находят признаки, связанные с возрастом человека

Сходство не ограничивается только мозгом. У пожилых кошек, как и у людей, чаще появляются:

катаракта;

проблемы с суставами;

возрастные изменения белков, связанные с болезнью Альцгеймера.

Также исследователи обнаружили схожие возрастные изменения в структуре мозга и некоторых показателях крови.

Возраст котов нельзя считать по простой формуле

Ученые отказались от популярного правила, что один кошачий год равен определенному количеству человеческих лет. Вместо этого они создали биологическую модель старения на основе реальных изменений организма.

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Она показала, что старение происходит неравномерно: на разных этапах жизни организм может стареть быстрее или медленнее.

При этом соответствие примерно таково:

новорожденный котенок похож на развитие на человеческий плод в конце беременности;

шестимесячный кот соответствует ребенку младшего возраста;

кот середины подросткового возраста — человеку в 80 лет.

Домашние коты могут быть лучше для исследований, чем лабораторные животные

В отличие от многих лабораторных животных, домашние коты стареют естественным путем в обычной среде. Это дает исследователям возможность учить реальные возрастные процессы.

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Ветеринарный невролог Райан Гибсон указал, что развитие доступа к современной диагностике для домашних животных открывает новые возможности для науки.

«Такие данные могут помочь лучше понять старение и неврологические заболевания, что будет полезно и животным, и людям», — пояснил он.

Ученые планируют создавать масштабные базы ветеринарных данных, подобные человеческим медицинским исследованиям, чтобы быстрее находить закономерности развития возрастных болезней.

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