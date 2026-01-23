Старение начинается незаметно: ученые определили точный возраст, когда тело начинает терять силу

Старение начинается гораздо раньше, чем мы считали до сих пор

Реклама

Уникальное исследование, проведенное специалистами шведского Каролинского института, изменило представление о физическом старении . Ученые в течение 47 лет наблюдали за группой людей (более 400 участников), проводя тестирование в разные периоды их жизни – от 16 до 63 лет.

Результаты, опубликованные в Daily Galaxy , свидетельствуют: мы теряем форму гораздо раньше, чем говорят врачи.

Пик формы и начало старения

Исследователи измеряли аэробную выносливость, мышечную силу и взрывную мощь (например, высоту прыжка).

Реклама

Аэробная выносливость: Пик приходится на 35-36 лет как у мужчин, так и у женщин. После этого начинается спад.

Мышечная выносливость: Также достигает максимума около 36 лет .

Взрывная сила: Здесь старение начинается раньше. Мужчины достигают пика в 27 лет, а женщины – уже в 19 лет .

Как быстро мы «ржавеем»

После прохождения пика организм начинает терять мощность. Сначала медленно (менее 1% в год), но после 45 лет процесс ускоряется вдвое.

К 63 годам мужчины теряют около 33% своей выносливости, а женщины – 30%. Больше страдает взрывная сила: к пенсионному возрасту женщины теряют почти половину (48%) своей способности высоко прыгать.

Можно ли остановить старение

Ученые утверждают: процесс спада биологически запрограммирован, и избежать его невозможно . Даже элитные спортсмены начинают терять форму после 35-ти.

Однако есть и хорошая новость.

Реклама

"Физическая активность может замедлить снижение производительности, даже если не может полностью его остановить", - говорит соавтор исследования Мария Вестерштал.

Исследование показало, что люди, начавшие заниматься спортом уже во взрослом возрасте, смогли улучшить свои показатели на 6-11% . То есть, хотя часы тикают, регулярные тренировки позволяют «отмотать» биологический возраст назад и сохранить функциональность тела гораздо дольше.

Напомним, витамин D давно связывают с укреплением иммунитета и крепости костей. Но недавнее исследование показывает, что ежедневный прием витамина D3 может фактически замедлить биологическое старение .