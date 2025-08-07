Старение

Группа корейских ученых под руководством профессора Ок Хи Чона установила, что клеточное старение в организме человека распространяется подобно болезни — через кровь. Это открытие может изменить подход к борьбе с возрастными изменениями.

Об этом стало известно из исследования, которое было опубликовано в научном журнале Metabolism.

В центре внимания — белок HMGB1, который, как доказали ученые, является проводником сигналов старения от поврежденных или стареющих клеток к здоровым. Исследование показало, что именно этот белок способен запускать процессы старения в фибробластах, клетках эпителия почек и клетках скелетных мышц.

Науке уже давно известно, что клетки, которые входят в фазу старения, продуцируют так называемые SASP-факторы — провоспалительные сигнальные молекулы, вызывающие старение в соседних клетках. Однако механизм распространения старения в организме оставался непонятным.

Команда профессора Чона впервые предоставила доказательства того, что HMGB1 циркулирует в крови и отвечает за передачу этих сигналов на значительные расстояния. В то же время исследователи выяснили, что окисленная форма белка не имеет такого эффекта.

Во время экспериментов на мышах ученые установили, что введение HMGB1 приводит к росту количества молекулярных маркеров старения. Однако, когда грызунам вводили антитела к этому белку, уровень маркеров снижался, а также улучшалось восстановление мышечной ткани и физическая выносливость.

По мнению исследователей, белок HMGB1 может стать мишенью для разработки терапевтических методов, направленных на замедление возрастных изменений.

«Это исследование показывает, что сигналы старения не ограничиваются отдельными клетками, а могут системно передаваться через кровь. Блокируя этот путь, мы смогли восстановить регенерационную способность тканей, что предлагает перспективную стратегию лечения заболеваний, связанных со старением», — отметил профессор Ок Хи Чон.

