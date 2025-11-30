Старейшая в мире гнездовая птица готовится снова удивить ученых

Альбатрос Виздом с одним из своих птенцов / © Associated Press

75-летняя самка лайсанского альбатроса по кличке Виздом, которую считают самой старой дикой птицей в мире, снова готовится стать матерью.

Об этом сообщает Popular Science.

Эта самка альбатроса, которая является одной из самых известных птиц мира, недавно вернулась к месту своего гнездования — атолла Мидуэй в центральной части Тихого океана вблизи Гавайев.

Лайсалские альбатросы, такие как Виздом (или моли по-гавайски), каждый год возвращаются к одному и тому же месту гнездования. Как только они достигают заповедника дикой природы на северо-западном краю Гавайского архипелага, птицы воссоединяются со своими партнерами. Если все идет хорошо, они отложат одно яйцо и останутся на атолле для гнездования.

По данным Департамента рыбного хозяйства и дикой природы США, в этом году Виздом прибыла немного раньше, чем в предыдущие годы. Ее партнера с прошлого года еще не заметили.

В 1956 году биолог дикой природы Чандлер Роббинс впервые идентифицировал и окольцевал Виздом после того, как она снесла одно яйцо. С тех пор Виздом снесла примерно от 50 до 60 яиц, и за свою жизнь стала матерью 30 птенцов.

В прошлом году Виздом стала старейшей известной дикой птицей в мире, которая успешно снесла яйцо, в возрасте примерно 74 лет.

