Starlink Илона Маска поднимает цены для украинцев: какой будет стоимость

Провайдер спутникового интернета Starlink американской компании SpaceX, принадлежащей изобретателю и миллиардеру Илону Маску, повысил стоимость услуг для украинцев.

Об этом говорится в тексте письма, которое прислали украинским клиентам.

Стоимость услуги подорожает с 29 декабря. Так, месячная стоимость сервиса Starlink повысится с $60 до $75.

"Если вы не хотите продолжать пользоваться сервисом, вы можете отменить подписку в любое время", – говорится в письме, распространенном в украинском сегменте Сети.

Также стало известно, что для получения терминала Starlink с официального сайта в Украину придется заплатить $700 долларов и $50 за доставку. Раньше заказ терминала в Украину стоил около $400.

Фото: Фото из социальных сетей

Отметим, что изначально полномасштабное вторжение РФ терминалы Starlink стали жизненно необходимыми для украинцев: военные обеспечивают себя связью на передовой, а для гражданских иногда это единственный доступ к связи в условиях блекаута. Терминалы Starlink есть во многих "пунктпх незламности" и платных коворкингах Украины.

Напомним, что компания Илона Маска SpaceX в сентябре обратилась в Пентагон с просьбой взять на себя финансирование спутниковой связи Starlink в Украине. Сам Маск объяснил решение прекратить финансирование Starlink в Украине большими убытками.

Однако позже стало известно, что компания SpaceX отозвала обращение в Пентагон о финансировании работы Starlink в Украине. Впоследствии Маск заверил, что не отключит Starlink в Украине даже без финансирования.

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