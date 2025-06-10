Starlink Маска препятствует исследованию космоса — ученые

Изучению космоса учеными может мешать Старлинк / © Unsplash

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Радиоволны, излучаемые спутниками Starlink («Старлинк») компании SpaceX могут угрожать изучению и пониманию ранней Вселенной.

Об этом говорят астрономы в новом исследовании на сервере препринтов arXiv, передает New Scientist.

Препятствия тысяч спутников Starlink на орбите, где они предоставляют глобальный интернет-сервис, вызывают беспокойство у астрономов. Ученые утверждают, что радиоизлучение от аппарата может влиять на чувствительные телескопы, наблюдающие за удаленными и слабыми радиоисточниками.

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«SpaceX сотрудничала с астрономами, чтобы попытаться предотвратить эти препятствия, выключая их лучи, передающие Интернет, когда они пролетают над ключевыми телескопами, но оказывается, что этого недостаточно», — говорится в сообщении.

Что стало известно о препятствии от спутников Starlink

Ученые обнаружили радиоволны, выходящие от почти 2 тыс. спутников Starlink, используя прототип телескопа по обсерватории Square Kilometre Array-Low (SKA-Low) в Австралии. Эту обсерваторию еще строят. Между тем она будет состоять из более чем 100 тыс. небольших связанных телескопов, предназначенных для изучения ранней Вселенной. Однако ученые обнаружили: радиосигналы Starlink влияют на треть данных, полученных на некоторых частотах.

Исследователи обнаружили, что спутники Starlink выпускают радиосигналы в двух диапазонах частот, зарезервированных для радиоастрономии Международным союзом электросвязи (МСЭ), и поэтому не должны использоваться спутниками Starlink.

Однако считается, что эти сигналы от спутников непреднамерены.

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Радиосигналы спутников в 10 тыс. раз сильнее слабых радиосигналов от туч нейтрального водорода, которые существовали, когда начали формироваться первые звезды более 13 млрд лет назад. С помощью этих сигналов астрономы хотят понять раннюю Вселенную.

«Радиоволны нечаянно выпускает бортовая электроника спутников, которая случайно передает сигналы через антенну спутников. Технически эти сигналы не незаконны, ведь правила МСЭ распространяются только на умышленные передачи. То есть, SpaceX не нарушает никаких правил», — говорится в сообщении.

Поэтому, по мнению ученых, нужно либо уменьшить передачу этих сигналов, либо устранить их влияние на астрономические наблюдения иным образом.

Ученые уже поделились своими результатами с компанией SpaceX и говорят, что она открыта для диалога по поиску способа сокращения передачи радиосигналов спутниками.

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Если компания SpaceX не сможет найти решение, астрономам придется внедрить новые алгоритмы для фильтрации загрязняющих радиоволн.

Напомним, ранее в Вашингтоне предупреждали, что Starlink Маска представляет угрозу безопасности.

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