Старше динозавров на 200 млн лет: что чудом сохранила древняя окаменелость

Dendrocrinus simcoensis. Фото: Королевское общество открытой науки

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Палеонтологи обнаружили уникальное окаменелость морской лилии, в которой сохранились мягкие ткани, несмотря на возраст около 450 миллионов лет. Находка более чем на 200 миллионов лет старше самых древних динозавров и является самым древним известным примером такого сохранения у криноидов.

Об этом сообщило издание Daily Galaxy.

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Редкий экземпляр был обнаружен не в ходе раскопок, а в коллекции небольшого Музея палеонтологии и эволюции в Монреале. Его исследовали учёные из Университета Оклахомы.

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Окаменелость относится к виду Dendrocrinus simcoensis. На ней сохранились нежные трубчатые ножки — мягкие структуры, которые у криноидов используются, в частности, во время питания. Обычно такие ткани быстро разлагаются после смерти животного, поэтому почти никогда не попадают в палеонтологическую летопись.

По словам палеонтолога Лены Коул, в музейных коллекциях мира хранятся миллионы окаменелостей морских лилий, однако мягкие ткани ранее удалось обнаружить лишь в одном другом экземпляре. Чтобы столь хрупкие структуры пережили процесс окаменения, необходимы исключительно редкие условия, которые фактически замедляют или останавливают разложение.

Что ученые узнали благодаря этой находке

Криноиды являются дальними родственниками современных морских звёзд. Они существовали на Земле задолго до появления динозавров и обитали, в частности, на древних коралловых рифах.

Сохранившиеся трубчатые ножки позволили учёным получить информацию, которой обычно нет в окаменелостях этих животных. Их строение и расположение связаны со способом питания и средой обитания криноидов.

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Соавтор исследования Дэвид Райт сравнил особенности этих структур с зубами млекопитающих, по которым можно судить об образе жизни животного. Сравнение древнего экземпляра с современными криноидами выявило существенные анатомические различия и помогло проследить, как их способы питания менялись на протяжении сотен миллионов лет.

В то же время эта находка в очередной раз продемонстрировала ценность старых музейных коллекций. По словам Райта, значение образцов не всегда становится понятным сразу после их обнаружения: новые методы исследования и знания могут спустя десятилетия превратить давно сохранившуюся окаменелость в важное научное открытие.

Напомним, что обычная семейная прогулка по американскому пляжу в поисках красивых ракушек неожиданно обернулась сенсационным открытием останков самого опасного доисторического хищника.

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