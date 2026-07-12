Старше египетских пирамид: находка в США может переписать историю человечества

Археолог

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Исследователи из Университета штата Орегон (США) обнаружили каменные скребки из оранжевого агата, захороненные под слоем вулканического пепла.

Об этом пишет Daily Mail.

Эти инструменты использовались для обработки туш бизонов и шкур. На одном из скребков даже остались следы крови бизона. Рядом со старинными каменными инструментами были обнаружены фрагменты зубов вымерших верблюдов и бизонов.

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Радиоуглеродный анализ эмали зубов вымерших животных показал, что возраст составляет примерно 18 250 лет. Это означает, что древние люди жили в этой пещере более 18 тысяч лет назад. Это гораздо раньше, чем считали ученые. Современная теория утверждает, что первые люди пришли в Северную Америку из Азии 13000 лет назад. Эта находка ставит эту теорию под вопрос.

Напомним, исследователь Мэтью ЛаКруа заявил об обнаружении доказательств существования высокоразвитой цивилизации, процветавшей на Земле около 38 000 — 40 000 лет назад. По его мнению, древние архитекторы использовали сложную систему геометрии и символизма, чтобы запечатлеть информацию о происхождении человечества и строении Вселенной в монументальных сооружениях по всему миру.

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