Старше Солнца и содержит ядерное топливо: комета 3I/ATLAS удивила ученых

3I/ATLAS / © ESA

Реклама

Ученые зафиксировали необычный состав межзвездного объекта 3I/ATLAS — в нем обнаружили аномально высокую концентрацию дейтерия, одного из изотопов водорода, который в сочетании с тритием может служить топливом для термоядерного синтеза. Это сразу привлекло внимание ученых, в частности гарвардского астрофизика Ави Леба, который ранее предполагал возможное искусственное происхождение объекта.

Об этом сообщило издание Futurism.

Первое исследование, представленное в журнал Nature Astronomy, базируется на данных ближней инфракрасной спектроскопии, полученных с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба. Анализ показал «неожиданно высокое» соотношение дейтерия к водороду в молекулах метана, которые выделяет 3I/ATLAS. Исследователи назвали это редким случаем обнаружения дейтерированных органических соединений в межзвездном объекте.

Реклама

Во второй работе, поданной в журнал Nature, ученые также установили, что вода в составе объекта содержит дейтерий в концентрации, которая примерно в десять раз превышает показатели, характерные для известных комет. По их оценкам, такие изотопные особенности указывают на формирование 3I/ATLAS в чрезвычайно холодных условиях — при температурах ниже 30 Кельвинов — и в среде с низким содержанием металлов на ранних этапах эволюции Галактики.

Ученые предполагают, что объект мог сформироваться примерно 10-12 миллиардов лет назад, то есть он потенциально значительно старше Солнца. Таким образом, 3I/ATLAS может быть сохраненным фрагментом древней планетной системы и свидетельством процессов формирования планет в раннем Млечном Пути.

Несмотря на это, Ави Леб ставит под сомнение такое объяснение. Он обращает внимание на то, что температура протопланетных дисков не могла быть ниже космического микроволнового фона в тот период. На этом фоне он ставит вопрос: может ли избыток дейтерия быть признаком технологического происхождения объекта. Впрочем, сами авторы исследований отмечают, что имеющиеся данные значительно лучше объясняются природными процессами.

