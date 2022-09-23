Старше Стоунхенджа и египетских пирамид: ученые нашли загадочные круглые сооружения

В Праге ученые обнаружили остатки круглых построек каменного века.
Главная их особенность заключается в том, что они старше Стоунхенджа и египетских пирамид.
Об этом пишет Live Science.
По подсчетам экспертов, они были построены около 7000 лет назад. Как считают специалисты, в этих сооружениях собиралось местное общество с разными целями.
Диаметр круга составляет около 55 метров, что соответствует размерам Пизанской башни. Археологи, работающие на этом месте, подчеркивают, что пока рано что-то говорить о людях, занимающихся созданием круга. Однако им понятно, что здание датируется периодом между 4900 и 4400 до н.э.
Внутри кругов были построены небольшие прямоугольные конструкции. Всего в таких зданиях проживало от 20 до 30 человек.
Напомним, в Мексике во время строительства железной дороги специалисты обнаружили крупный археологический объект неподалеку от Канкуна с более чем 300 домами.
А на мексиканском полуострове Юкатан археологи обнаружили руины древнего города майя. Он был обнаружен на строительной площадке будущего промышленного парка.