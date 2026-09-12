Старше Стоунхенджа: в Чехии обнаружили загадочный монумент с человеческими останками

Место раскопок, на котором видны фундаменты доисторического памятника. Фото: Западно-Чешский университет

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В Чехии недалеко от деревни Хлебы археологи исследовали древнее круглое сооружение, возведенное около 6500 лет назад. Она существовала более чем за тысячу лет до появления Стоунхенджа, а её расположение, как полагают учёные, было связано с наблюдениями за небесными светилами.

Об этом сообщило издание Daily Galaxy.

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Исследование проводит команда археолога Петра Криштуфа из Западно-Чешского университета. Особенности комплекса указывают на то, что люди могли использовать его для определения важных моментов солнечного и лунного циклов.

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Для древних земледельцев такие наблюдения имели практическое значение. Изменения положения Солнца и Луны помогали ориентироваться в временах года и определять время для сельскохозяйственных работ.

Как был устроен комплекс

Археологи установили, что сооружение имело две разные системы ориентиров. Одна из них соответствовала определённым положениям Луны, тогда как вторая была связана с Солнцем.

В частности, одно направление указывало на место восхода Солнца во время летнего солнцестояния, другое — на его заход во время зимнего. Исследователи также зафиксировали по периметру 12 отверстий, расположение которых соотносится с солнечными и лунными циклами.

По словам Криштофа, подобный принцип можно увидеть значительно позже в Стоунхендже. При этом чешское сооружение было построено более чем на тысячу лет раньше.

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В рву обнаружили останки 18 человек

Исследование территории принесло и другие находки. В рву вокруг комплекса археологи обнаружили человеческие кости. Всего там были похоронены 18 человек.

Учёные пришли к выводу, что захоронения появлялись не одновременно, а в течение определённого периода. В то же время пока нет ответа на вопрос, почему именно этих людей хоронили возле монумента и по какому принципу их выбирали.

У входа в комплекс также лежали кости и черепа быков. Их расположение дало археологам основания предположить, что черепа могли быть выставлены у ворот. Быки имели важное символическое значение для ряда доисторических культур Европы.

Исследование памятника будет продолжаться. Археологи планируют проанализировать человеческие останки, чтобы получить больше информации о похороненных там людях, а с помощью исследования почвы — выяснить, как эта территория использовалась в разные периоды.

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Напомним, что в Гибралтаре археологи получили редкую возможность исследовать место, которое десятки тысяч лет оставалось практически изолированным от внешнего мира. В глубине пещеры Вангард они обнаружили камеру со следами, которые связывают с неандертальцами.

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