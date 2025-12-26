Старше Стоунхенджа: в горах Армении нашли следы древнего культа

Вишапы. Фото: MEDIACRAT, CC BY-SA 3.0

Реклама

Группа археологов установила, что загадочные каменные столбы-вишапы, разбросанные по Армянскому нагорью и древнее Стоунхенджа почти на тысячу лет, создал древний культ, связанный с водой. Новое исследование позволило проследить, как именно эти монолиты использовались и почему их устанавливали в труднодоступных горных районах.

Об этом сообщило издание The Independent.

Вишапы — это каменные колонны высотой от 1,1 до 5,5 метра, высеченные из базальта и андезита. Они имеют вид рыб, скота или объединенных зооморфных фигур. Их возраст превышает 6 тысяч лет, а находки встречаются не только на территории современной Армении, но и в соседних регионах. Большинство таких памятников расположены на высоте от 1000 до 3000 метров над уровнем моря. Именно это до сих пор вызывает вопросы у ученых: каким образом древние сообщества транспортировали массивные каменные глыбы по сложному горному рельефу и устанавливали их вертикально.

Реклама

Во время первого масштабного анализа 115 вишапов исследователи смогли выявить закономерности их размещения. Используя GIS-картографирование, 3D-моделирование и статистические методы, они подтвердили: эти каменные столбы в основном стоят вблизи водных источников — горячих и природных ключей, древних ирригационных сооружений, потоков талой воды или вулканических кратеров. Это указывает на то, что вишапы могли быть частью ритуалов, в которых вода играла центральную роль как источник жизни.

Отдельное внимание ученые обратили на четкую высотную дифференциацию памятников. Одна группа вишапов сосредоточена на уровне около 1900 метров, другая — примерно на высоте 2700 метров. По предположению исследователей, такое разделение может отражать различные природные зоны и сезонные миграции людей в поисках пастбищ. Камни в форме рыб чаще встречаются вблизи высокогорных источников, которые питаются таянием снега, тогда как зооморфные фигуры низшего уровня размещены в районах, где воду использовали для земледелия.

Авторы исследования, опубликованного в журнале NPJ Heritage Science, отмечают: необычное высотное распределение и тесная связь с водными ресурсами свидетельствуют о сложной системе верований и ритуалов древних жителей нагорья. В то же время одна из главных загадок остается без ответа — как именно люди шесть тысяч лет назад смогли доставить и установить в горах камни таких размеров.

Напомним, в Швейцарии археологи обнаружили две редкие кельтские монеты возрастом 2300 лет.