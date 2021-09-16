Старше Стоунхенджа: в Саудовской Аравии нашли гигантские статуи животных

Наскальный искусство чрезвычайно сложно датировать, говорят специалисты.

Гигантские изображения верблюдов, высеченные из целых скал, открыли еще в 2018 году. Но тогда археологи считали, что их создали в начале нашей эры.

Об этом пишет Би-би-си.

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По данным последнего исследования, эти статуи появились 7-8 тысяч лет назад. Это делает их древнейшими скульптурами животных среди всех известных науке. И они намного старше Стоунхенджа (возраст 4,5-5 тыс. лет) и пирамид Гизы (4500 лет). В основе прежней оценки было сходство статуй верблюдов с подобными изображениями в знаменитом городе Петра в Иордании.

Датировка каменных статуй — очень сложная задача. В отличие от наскальной живописи, они не содержат органических остатков, возраст которых достаточно просто определить.

Исследователи из Университета короля Сауда, немецкого Института имени Макса Планка и Национального центра научных исследований Франции использовали набор методов: анализ следов инструментов, моделирование выветривания и эрозии, портативную рентгенофлюоресцентной спектрометрии для измерения плотности минерального налета, а также датировки по люминесценции фрагментов, которые откололись.

Кроме того, археологи провели раскопки возле памятника и обнаружили каменные орудия труда и кости животных, которые удалось датировать радиоуглеродным методом.

"Теперь мы можем связать Стоянку верблюдов с доисторическим периодом, когда скотоводческое население Северной Аравии создавало наскальные рисунки и строило большие каменные сооружения, называют мустатилы", — пишут авторы исследования.

"Поэтому Стоянка верблюдов является частью широкой схемы взаимодействия групп людей, которые собирались вместе в символических местах, чтобы создавать памятники", — добавляют ученые.

Комплекс, известный как Стоянка верблюдов, — это 21 натуралистическое изображение различных животных, в том числе три гигантские статуи верблюдов, вырезаны в скалах. Назначение комплекса до конца непонятное.

Ученые предполагают, что он долгое время был местом встреч кочевых племен.

Залежи кремня, из которого изготавливались орудия, находятся в 15 км от Стоянки верблюдов.

Тысячи лет назад инструменты быстро затуплялись, их приходилось менять. Скульптуры находятся на высоте, так что древним мастерам приходилось сооружать аналог современных лесов.

Интересно, что статуи вырезаны еще до одомашнивания верблюдов, которое дало мощный толчок развитию цивилизации на Аравийском полуострове.

В те времена территория нынешней Саудовской Аравии была еще не пустыней, а зеленой саванной с озерами.

Напомним, ранее на окраине Львова археологи нашли меч, который пролежал в земле более полутора тысяч лет.

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