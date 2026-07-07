Старше Земли: астрономы сделали неожиданное открытие о комете 3I/ATLAS

3I/ATLAS

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Астрономы впервые смогли оценить возраст загадочной межзвездной кометы 3I/ATLAS, недавно пролетевшей через Солнечную систему. Новые наблюдения свидетельствуют, что космический объект, вероятно, образовался у очень древней звезды и может быть примерно втрое старше Земли.

Об этом пишет Daily Mail.

После открытия 3I/ATLAS в Сети появилось предположение, что загадочный объект может быть космическим кораблем инопланетян. Однако NASA быстро опровергло эти слухи, подчеркнув, что речь идет именно о комете.

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«Мы очень хотим найти признаки жизни во Вселенной… но 3I/ATLAS — это комета», — ранее заявил представитель NASA Амит Кшатрия.

Как удалось определить ее возраст

Исследования проводились с помощью очень большого телескопа (VLT) Европейской южной обсерватории.

В отличие от предыдущих межзвездных объектов — 1I/ʻOumuamua и 2I/Borisov, которые были слишком тусклыми для детального анализа, 3I/ATLAS оказалась достаточно яркой.

Благодаря этому, ученые смогли исследовать газовую оболочку кометы и измерить соотношение изотопов углерода и азота в молекулах цианида — показатель, который помогает определить происхождение космических тел.

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По словам исследователей, полученные данные свидетельствуют о том, что комета могла сформироваться во внешних областях старой звездной системы с низким содержанием тяжелых элементов.

Именно поэтому астрономы предполагают, что ее «родительская» звезда значительно старше Солнца, а сама комета может быть примерно втрое старше Земли.

«Отрасль исследования межзвездных объектов все еще очень молода, и мы действительно не знаем, чего ожидать. Каждый новый объект доставляет нам новые сюрпризы», — отметила исследовательница Эдинбургского университета Сириэль Опитом.

Совторник исследования Розмари Дорси из Хельсинкского университета подчеркнула, что 3I/ATLAS дает уникальную возможность изучить материал планетной системы, сформировавшейся задолго до появления Солнца.

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«Проект 3I/ATLAS открывает действительно увлекательную возможность исследовать состав другой планетной системы, которая возникла задолго до формирования Солнца и Солнечной системы», — сказала она.

Комета удаляется от Солнца и постепенно тускнеет, поэтому возможности для ее наблюдения быстро сокращаются. В будущем астрономы надеются продолжить исследование подобных межзвездных объектов с помощью нового чрезвычайно большого телескопа (ELT), который строит Европейская южная обсерватория.

Напомним, астрономы обнаружили аномально высокое содержание полутяжелой воды в составе межзвездной кометы 3I/ATLAS. Новые данные, полученные с помощью радиотелескопа ALMA, свидетельствуют о том, что объект сформировался при значительно ниже температур, чем господствовавшие во время зарождения нашей Солнечной системы.

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