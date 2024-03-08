Старшие братья и сестры или младшие: ученые обнаружили, кто больше зарабатывает денег и почему

Исследователи обнаружили, что старший ребенок, как правило, зарабатывает больше денег и лучше справляется с когнитивными тестами, чем младшие братья и сестры. Однако эксперты разошлись во мнениях относительно того, какие факторы являются основными двигателями этой тенденции.

Об этом пишет Business Insider.

В обновленном рабочем документе, опубликованном в феврале Национальным бюро экономических исследований, авторы обнаружили, что одним из ключевых факторов является сдерживание младших братьев и сестер: они чаще болеют в детстве.

Изучив данные о первых и вторых братьях и сестрах, родившихся в Дании в период с 1981 по 2017 год, исследователи обнаружили, что младшие братья и сестры втрое чаще, чем их старшие братья и сестры, попадают в больницу из-за респираторных болезней в течение первого года своей жизни. Разница была самой большой, когда второй ребенок родился осенью или зимой — когда респираторные заболевания более распространены — и когда братья и сестры были ближе по возрасту.

Более того, склонность к болезням может иметь долгосрочные финансовые последствия. Когда исследователи изучили заработок детей, родившихся в период с 1981 по 1989 год в Дании, они обнаружили, что среди младших братьев и сестер зарабатывали в среднем на 2,4% меньше, чем их старшие братья и сестры в том же возрасте.

"Младшие братья и сестры с более высоким риском заражения вирусом в детстве имеют более низкие заработки во взрослом возрасте", — сказала Мельтем Дайсал, доцент факультета экономики Копенгагенского университета и автор статьи, о результатах исследования. "Мы считаем, что основной механизм, объясняющий этот результат, заключается в том, что тяжелые респираторные заболевания у очень маленьких детей могут привести к нарушению развития мозга, что в свою очередь может повлиять на психическое здоровье в дальнейшем".

Дейсал добавила, что младшие братья и сестры, жившие в районах с высшим уровнем детских респираторных заболеваний, с большей вероятностью использовали ресурсы психического здоровья в молодом возрасте.

Она сказала, что их исследование показало, что неравенство в показателях здоровья в раннем возрасте объясняет примерно 50% разницы в доходах между младшими и старшими братьями и сестрами.

Другие причины, по которым первенцы могут иметь преимущество

Дейсал рассказала, что исследования, проведенные в разных странах и контекстах, подтвердили идею о том, что старшие братья и сестры, как правило, имеют больше образования и экономического успеха, чем их младшие братья и сестры.

Например, исследование норвежских мужчин, опубликованное в 2007 году, показало, что средняя разница в IQ между первенцами и другими детьми составляет около 3 баллов, что приводит к разнице в годовых доходах примерно в 2%.

Также читайте Мозг величайшего ученого Ли Цзехоу заморозили: что будут исследовать и сколько это стоит

Опрос взрослого населения США, проведенный в 2011 году компанией Career Builder, показал, что первенец, скорее всего, получит шестизначную зарплату.

"Первенцы лучше учатся и зарабатывают", — рассказала Marketplace в 2018 году Сандра Блэк, профессор экономики Колумбийского университета, которая проводила исследования по этому вопросу. "И мы также видим, что существует тенденция к понижению в зависимости от порядка рождения. Таким образом, второй ребенок чувствует себя немного хуже, чем первенец, а третий ребенок чувствует себя еще хуже".

Некоторые исследователи опровергли некоторые выводы. Например, в исследовании в 2015 году было обнаружено, что различия в IQ и личности между братьями и сестрами были очень малы.

Высшая вероятность респираторных заболеваний у младенцев среди младших братьев и сестер – далеко не единственное объяснение разницы в результатах, которое предлагают эксперты.

Во-первых, возможно, что родители меньше инвестируют в воспитание детей после рождения первенца – и это может оказать негативные последствия в будущем.

Также читайте Женские слезы удивительно влияют на поведение мужчин – результат исследования

Исследование шведских мужчин в 2017 году показало, что по сравнению с первенцами, братья и сестры, которые родились позже, тратили почти на час меньше в неделю на домашнее задание, гораздо реже читали книги и гораздо чаще проводили время за просмотром телевизора или игрой на компьютере. Родители также сообщили, что тратили меньше времени на обсуждение школьных заданий со своими позднерожденными детьми.

"Мы считаем, что эти результаты свидетельствуют о том, что родители меньше инвестируют в родившихся позже детей, например, менее строго относятся к ним и обеспечивают меньший родительский надзор", — пишут авторы исследования.

Еще одно объяснение: первенцы получают пользу от того, что помогают своим младшим братьям и сестрам.

В книге организационного психолога Адама Гранта "Скрытый потенциал", опубликованной в 2023 году, он цитирует исследование, показавшее, что дети, не имеющие братьев и сестер, имеют тенденцию хуже выполнять когнитивные тесты, чем первенцы с младшими братьями и сестрами. Он сказал, что это может быть отчасти связано с "эффектом репетитора".

"Если вы первенец в большой семье, вы учитесь, воспитывая своих младших братьев и сестер", – пишет Грант. "Интересно, что эти преимущества начинают проявляться примерно в возрасте 12 лет, когда старшие братья и сестры должны научить больше, а младшие — более готовы к обучению".

Некоторые исследователи обнаружили, что биологические отличия между братьями и сестрами не объясняют разницу в результатах. Грант привел пример исследования 240 000 норвежских подростков, которое показало, что младшие братья и сестры, чьи первенцы умерли в детстве, имели более высокие показатели интеллекта, чем дети, которые родились позже, но имели первенцев. По его словам, это свидетельствует о том, что какие-либо преимущества первенцев обусловлены воспитанием, а не природой.

Напомним, ученые обнаружили, что образование продлевает продолжительность жизни независимо от возраста, пола, расположения, социального и демографического происхождения. Ученые проанализировали данные из 59 стран мира.

Читайте также: