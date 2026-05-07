Старше чем Стоунхендж: в Шотландии нашли загадочный затопленный остров, созданный людьми

На шотландском озере обнаружили доисторическое деревянное сооружение / Фото: Университет Саутгемптона

Недавно морские археологи успешно исследовали затопленный 5000-летний искусственный остров в озере Лох-Боргастайл на шотландском острове Льюис с помощью уникальной подводной 3D технологии, чтобы реконструировать этапы его возведения и раскрыть секреты быта неолитических сообществ.

Об уникальной находке, которая оказалась старше знаменитого Стоунхенджа, пишет IFLScience.

Тайна создания кранногов

Археологи из университетов Саутгемптона и Рединга сосредоточили внимание на специфических сооружениях в мелководных озерах Шотландии — кранногах. Это небольшие искусственные острова, которые возводились в основном в эпоху неолита и использовались разными поколениями вплоть до железного века, однако их точное назначение оставалось загадкой.

При раскопках на озере Лох-Боргастайл ученые обнаружили под каменной насыпью одного из таких островов многослойную конструкцию из древесины и хвороста. Сначала это была круглая деревянная платформа диаметром около 23 метров, к которой через две тысячи лет добавили новые слои камней, а сам остров некоторое время соединялся с берегом каменной дамбы, оказавшейся под водой.

Вокруг находки исследователи также достали со дна сотни обломков неолитической керамики, в том числе мисок и кувшинов. Наличие остатков пищи на посуде и обработанных камней указывает на то, что эти локации могли быть важными центрами для совместных банкетов или ритуалов.

"Хотя мы до сих пор не знаем точно, зачем были построены эти острова, ресурсы и труд, потраченные на их создание, свидетельствуют не только о сложных сообществах, способных на такие подвиги, но и об огромном значении этих мест", - объяснила руководительница научного направления Стефани Бланкшейн.

Инновационный метод подводных исследований

Исследование подобных объектов всегда сопровождалось значительными трудностями, ведь мелководие является серьезным препятствием для стандартного археологического оборудования. Мелкие отложения, волны, плавающая растительность и обезображенный свет делают традиционные методы сканирования на глубине менее одного метра практически невозможными.

Чтобы обойти эти ограничения, ученые разработали уникальный подход с использованием стереофотографии. Они закрепили две водонепроницаемые камеры с высокой светочувствительностью на фиксированном расстоянии, что позволило создавать точные трехмерные модели благодаря перекрытию изображений под разными углами, а водолазы перемещали технику с точностью до сантиметра.

Эта портативная и экономически выгодная технология позволила объединить снимки над и под водой в единую непрерывную структуру, сформировав полноценное изображение кранного. Теперь исследователи планируют использовать этот успешный метод для разгадки тайн других подобных искусственных островов на территории региона.

