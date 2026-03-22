Старые консервы с лососем удивили экологов: что нашли в банках

В старых консервах с лососем нашли паразитов

Исследователи из Вашингтонского университета открыли 178 старых банок с консервированным лососем, выловленным в заливе Аляска и Бристольском заливе за последние 42 года. Ученые подсчитали количество мертвых круглых червей (анизокид) в мякоти рыбы и пришли к выводу, что рост их популяции в горбуше и кете является прямым свидетельством восстановления и стабильности морской экосистемы региона.

О неожиданных результатах экологического исследования, переворачивающего представление о качестве рыбных продуктов, пишет Newsweek.

Паразиты как признак здоровой экосистемы

Все обнаруженные паразиты были убиты еще во время процесса консервирования, поэтому они не представляли бы опасности для здоровья человека в случае потребления. Однако их наличие в мякоти рыбы стало для ученых ценным биологическим индикатором.

Совторник исследования Челси Вуд объяснила, что люди традиционно считают наличие червей признаком испорченного продукта или плохой среды.

«Но жизненный цикл анизокида объединяет многие компоненты пищевой сети. Я вижу их присутствие как сигнал о том, что рыба на вашей тарелке происходит из здоровой экосистемы», — подчеркнула ученая.

Сложный жизненный цикл червей

Жизненный цикл этих морских паразитов требует смены многих хозяев. Сначала их съедают мелкие морские беспозвоночные (например, криль), которых потом поедает мелкая рыба, а ту, в свою очередь, глотают большие хищники — лососи. Окончательно анизокиды могут размножаться только тогда, когда попадают в кишечник морских млекопитающих. Оттуда яйца снова выводятся в океан, и цикл начинается сначала.

Увеличение количества червей в консервах за период с 1979 по 2021 год свидетельствует о том, что паразиты имели достаточно правильных «хозяев» на всех этапах, в том числе морских млекопитающих. Среди других возможных причин такого экологического успеха ученые называют общее потепление вод и положительные последствия законов относительно жесткого регулирования загрязнения воды в США.

