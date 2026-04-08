Старые смартфоны в ящике могут представлять опасность: что стоит знать

Смартфоны, которые годами лежат без использования, могут быть не только забытыми гаджетами, но и источником рисков. Речь идет как о возможных проблемах с аккумуляторами, так и об угрозах для безопасности личных данных.

Об этом сообщило издание SlashGear.

Одна из основных опасностей связана с литий-ионными батареями. Со временем они деградируют, теряют стабильность и могут становиться более чувствительными к внешним условиям. В единичных случаях это приводит к самовозгоранию или небольшим взрывам, которые могут вызвать пожар или травмы. Подобные инциденты фиксировались и ранее — в частности, сообщалось о возгорании в доме из-за взрыва аккумулятора смартфона во время зарядки. В то же время техноблогеры также рассказывали о случаях повреждения или возгорания старых устройств во время жары.

Чтобы уменьшить риски, специалисты советуют хранить старые устройства в прохладном и сухом месте. Также рекомендуется периодически заряжать их примерно до 50%, чтобы поддерживать состояние аккумулятора. Если конструкция позволяет, батарею лучше вынуть отдельно. При этом важно помнить: литий-ионные аккумуляторы нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами — их следует сдавать на специализированную утилизацию.

Кроме физических рисков, старые смартфоны могут представлять и цифровую угрозу. На них часто хранятся личные данные — сообщения, фотографии, файлы и информация из приложений. Если устройство не очищено, эти данные могут попасть к посторонним лицам в случае утери или кражи.

Дополнительную проблему создает отсутствие обновлений безопасности. Со временем производители прекращают поддержку старых моделей, и они больше не получают защиту от новых уязвимостей. Это означает, что такие устройства становятся более уязвимыми к киберугрозам.

Даже если смартфон выключен и не используется, риск полностью не исчезает. В случае физического доступа к устройству посторонние лица могут попытаться получить с него информацию, особенно если оно не защищено должным образом.

Чтобы минимизировать эти риски, эксперты рекомендуют регулярно проверять наличие обновлений. Если устройство больше не поддерживается, стоит перенести все важные данные на другие носители и выполнить сброс до заводских настроек. Также советуют не подключать старые смартфоны к домашней сети без надобности, чтобы они не становились потенциальной точкой доступа для атак на другие устройства.

