Старый город был больше Лондона, но внезапно исчез: что нашли археологи

Это был самый доисторический город коренных американцев к северу от Мексики.

Кахокия — один из самых древних городов Северной Америки — когда-то могла быть по размерам и значению сопоставима с крупнейшими городскими центрами своего времени. Ее называют «земной Атлантидой» Америки: город процветал, имел сложную структуру, земляные курганы, религиозные центры и многочисленные захоронения, но впоследствии был покинут при загадочных обстоятельствах.

Кахокия располагалась примерно в 13 километрах от современного Сент-Луиса. Ее построили представители миссисипской культуры – коренные народы, населявшие значительную часть территории современных США.

На пике развития, около 1100 года, в городе могло жить от 10 до 20 тысяч человек. Это делало Кахокию одним из самых больших населенных пунктов Северной Америки доколумбовых суток. По оценкам исследователей, по количеству населения она могла не уступать тогдашнему Лондону или Парижу.

Археологи считают, что город не разрастался хаотично, а был спланирован с самого начала. В Кахокии были общественные площади, жилые районы, ритуальные просторы и более сотни земляных курганов, созданных вручную.

Крупнейший из них - так называемый Курган Монахив - достигает около 30 метров в высоту и занимает площадь примерно 14 акров. Для его постройки, по оценкам ученых, жители города переместили миллионы кубических метров земли, используя плетеные корзины.

Исследователи также отмечают, что Кахокия была самым разнообразным городом. Часть ее жителей происходила из других регионов и племен. Это свидетельствует о том, что город мог быть важным политическим, торговым или религиозным центром.

Одна из гипотез разъясняет, что Кахокия могла делать роль места паломничества. Ее расположение в пойме реки могло быть не удобным для постоянной жизни, но важным для ритуалов и собраний. Некоторые постройки, вероятно, имели астрономическое значение и использовались для определения солнцестояний.

В то же время в Кахокии нашли и жуткие свидетельства. Археологи обнаружили массовые захоронения, где находились останки преимущественно молодых женщин. Часть из них, по предположениям исследователей, могла стать жертвами ритуальных убийств. Также были обнаружены тела мужчин с признаками насильственной смерти.

Причины упадка города остаются предметом дискуссий. К 1350 г. Кахокия была фактически покинута. Археологи не нашли убедительных доказательств масштабного внешнего вторжения или войны. Это вынуждает часть исследователей предполагать, что кризис мог возникнуть внутри самого общества.

Среди возможных причин называют внутренние конфликты, социальное напряжение, экологические проблемы, истощение ресурсов или изменение климата. В то же время окончательный ответ, почему один из самых развитых городов доколумбовой Америки исчез, до сих пор нет.

Первые европейцы увидели эти места уже после упадка Кахокии. Истории о городе почти не сохранились в устных преданиях коренных народов, что лишь придает загадочность его судьбе.

Сегодня Кахокия остается одним из важнейших археологических комплексов Северной Америки — городом, свидетельствующим о том, что задолго до прибытия европейцев на континенте существовали сложные, многолюдные и хорошо организованные центры цивилизации.

