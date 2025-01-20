Статуи острова Пасхи: новая теория может изменить представление об их возрасте и происхождении

Ученый предполагает, что остров был заселен еще в конце ледникового периода и именно первые жители создали культовые статуи.

Новая теория о происхождении моаи на острове Пасхи вызвала оживленные дискуссии в археологическом сообществе. Британский исследователь Грэм Хэнкок выдвинул предположение, что знаменитые каменные статуи могли появиться гораздо раньше, чем считалось. Он утверждает, что их возраст достигает 12 000 лет, в то время как общепринятая версия датирует их примерно 900 годами.

Об этом пишет Daily Mail.

Теория Хэнкока: "исчезла цивилизация"

Хэнкок предполагает, что остров был заселен еще в конце ледникового периода, и именно первые жители создали культовые статуи. Он основывает свои выводы на исследовании 2013 года, которое выявило следы банановых растений в почве острова. Эти растения, которые не могли попасть туда без человеческого вмешательства, якобы появились на острове не менее 3000 лет назад.

"Я предполагаю, что прибывшие позже полинезийцы встретили там уже существующее население, унаследовав их традиции", — отметил Хэнкок в комментарии для DailyMail.com.

Исследователь также считает, что статуи Моа могли быть созданы до появления платформ Аху Винапу, на которых они стоят, что свидетельствует об использовании различных строительных методов.

Критика со стороны ученых

Археологи, в частности доктор Дейл Симпсон, опровергают заявления Хэнкока, отмечая сходство статуй острова Пасхи с подобными сооружениями на других полинезийских островах. Он считает, что археологические данные не подтверждают предположение о давней высокоразвитой цивилизации.

Easter Island Statue Project

"Остров Пасхи действительно полон тайн, но микроскопические данные нельзя использовать для гиперболических интерпретаций", — сказал Симпсон.

Место, окутанное загадками

Остров Пасхи — один из самых изолированных на планете, расположенный в тысяче километров от ближайшей суши. Несмотря на разные теории, все соглашаются, что заселение острова – это уникальное достижение древней навигации. Однако Хэнкок и здесь имеет альтернативное объяснение, утверждая, что первые поселенцы могли явиться еще до полинезийцев.

Новая волна обсуждений вокруг происхождения загадочных статуй острова Пасхи поднялась после заявлений британского исследователя Грэма Хэнкока. Он предположил, что первые поселенцы появились на острове около 12 000 лет назад, что противоречит установившейся версии, которая датирует заселение примерно 900 лет назад. Его теория нашла как сторонников, так и критиков, выразивших сомнения в правдивости представленных данных.

Новые улики или противоречивые интерпретации?

Хэнкок ссылается на исследование, которое выявило следы банановых растений в почве острова, что указывает на их присутствие более 3000 лет назад. Исследователь считает это свидетельством существования на острове населения еще в эпоху конца ледникового периода. Он предполагает, что большая часть современной территории острова когда-то была затоплена, а раньше там могли жить люди.

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"Я не вижу ничего в экологии острова, что исключало бы присутствие человека в такие отдаленные времена", — заявил Хэнкок.

Кроме этого, в сериале "Древний Апокалипсис" Хэнкок осветил устные предания местных жителей, рассказывающих о мифическом острове Хива, затонувшего из-за повышения уровня моря. Он связывает это с глобальными наводнениями, произошедшими после ледникового периода.

Критика научного сообщества

Археологи выразили скептицизм по поводу утверждений Хэнкока. Доктор Дейл Симпсон отметил, что образцы почвы, на которые ссылается исследователь, могли сместиться из-за осадков, что создало ошибочное впечатление о возрасте находок. Также ученые указывают, что нет доказательств существования животных, обычно ассоциирующихся с человеческим жильем, в частности свиней или крупного рогатого скота.

Еще одним аргументом против теории стало исследование океанического дна, не обнаружившее следов дополнительных статуй или платформ, которые могли бы указывать на существование более древней цивилизации.

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"Остров Пасхи – это настоящая загадка, но мы не можем строить гипотезы, основываясь только на микроскопических данных", – сказал Симпсон.

Иконографические параллели

Грэм Хэнкок также обращает внимание на уникальные особенности моаи, в частности на положение рук, расположенных у пупка. Он считает, что этот элемент встречается в разных культурах по всему миру, что может свидетельствовать о связи между ними. Однако археологи утверждают, что подобные антропоморфные фигуры появлялись и на других островах Полинезии, что является естественным для этой части света.

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Несмотря на критику, Хэнкок продолжает исследование. Он готовится к третьему сезону своего сериала, в котором планирует раскрыть новые секреты Древнего Египта. Его сторонники считают, что такие теории помогают пролить свет на неизвестные страницы истории, а критики отмечают важность доказательств, которые должны подтверждать любые научные гипотезы.