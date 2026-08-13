Стереть воспоминания — непросто: ученые раскрыли новый секрет памяти

Память / © Pixabay

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Новое исследование ученых показало, что воспоминания могут сохраняться даже после масштабной перестройки мозга и потери более половины синаптических связей, участвующих в их кодировании.

Об этом пишет издание NewScientist.

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«Стирать воспоминания, возможно, сложнее, чем мы полагали», — отметил Стив Рамирес из Бостонского университета, который не принимал участия в исследовании.

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Исследователи из Окинавского института науки и технологий во главе с Кадзумасой Танакой изучали, как мозг сохраняет информацию в состоянии, похожем на спячку. У мышей сформировали воспоминание о страхе, связанном с определенным запахом, после чего примерно половину животных на два дня ввели в искусственное состояние спячки.

Через пять дней мыши, пережившие это состояние, продолжали реагировать на знакомый запах страхом. В то же время анализ мозга показал, что в их гиппокампе — области, критически важной для памяти — исчезло более 50% синапсов на энграммных нейронах, участвующих в кодировании воспоминаний.

Не все связи могут быть важными

Учёные обнаружили, что во время перестройки мозга сохранялись синапсы, плотно сгруппированные на поверхности энграммных нейронов. При этом часть других связей исчезала, но после пробуждения восстанавливалась в течение суток.

Это может означать, что кластеризованные синапсы отвечают в первую очередь за сохранение самой информации, тогда как другие связи могут помогать мозгу получать доступ к воспоминаниям.

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Как это поможет в борьбе с нарушениями памяти

Исследователи считают, что эти результаты помогают лучше понять фундаментальные механизмы долговременной памяти. По словам ученых, они могут оказаться важными и для будущих поисков способов лечения нарушений памяти.

В частности, воздействие на молекулярные механизмы, способствующие сохранению энграммных синапсов, потенциально может открыть новые подходы к предотвращению или замедлению нарушений памяти.

В то же время нынешние результаты получены на мышах и пока не означают, что подобный метод можно применять для лечения людей.

Напомним, ранее учёные пришли к выводу, что подавляющее большинство нервных клеток в мозге не ограничивается выполнением лишь одной конкретной функции.

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