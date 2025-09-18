Стихийные бедствия, масштаб которых трудно представить: что случится, если Африка расколется

Разлом Даббаха длиной более 56 км образовался только за 10 дней

Африканский континент медленно, но уверенно раскалывается на две части из-за движения тектонических плит. Последствия этого геологического процесса трудно представить, но они не останутся незаметными не только для африканцев, но и для всего мира.

Об этом пишет BGR.

Три плиты под континентом раздвигаются и буквально разрывают сушу, что может привести к появлению нового океана и образованию двух континентов вместо одного. Этот регион называется Восточноафриканской рифтовой системой, и ученые полагают, что в будущем восточная Африка может полностью отделиться от остального континента.

Признаки «геологического развода»

Ученые обнаружили доказательства того, что Африка раскалывается уже миллионы лет. Хотя движения тектонических плит, как правило, невидимы для глаз человека, в случае с Африкой уже наблюдаются значительные трансформации на поверхности.

В 2005 году в Эфиопии в результате серии извержений вулкана Даббаха образовалась гигантская трещина, известная как «разлом Даббаха». Ширина трещины достигала от 8 до 60 метров, а в зоне извержения даже до 100 метров. Согласно некоторым источникам, глубина трещины составляла около 2 метров, но в самых глубоких местах пропасть достигала 100 метров.

Разлом протяженностью более 56 км, разорвал землю, уничтожил дороги, фермерские угодья и населенные пункты. По геологическим меркам, это произошло очень быстро — всего за 10 дней.

Эти движения ответственны за формирование многих известных геологических объектов континента. Большая рифтовая долина, гора Килиманджаро, озеро Виктория и Красное море – все они образовались в результате прошлых движений плит. Однако Восточноафриканская рифтовая система особенная, поскольку это одно из немногих мест на Земле, где движения плит и их последствия можно наблюдать прямо на поверхности.

Последствия и будущее

По оценкам ученых, этот процесс завершится не ранее чем через 5-10 миллионов лет. Однако когда плиты разойдутся на достаточное расстояние, Красное море и Аденский залив затопят рифтовую долину, образовав новый океан. Это разделит такие страны как Кения, Танзания и Мозамбик, превратив их в острова или отдельные континентальные массивы.

Движение плит может привести и к другим геологическим событиям, в частности землетрясениям невиданной силы, извержениям вулканов и сильным наводнениям. Масштаб этих явлений трудно предсказать, но пять из величайших землетрясений в истории человечества произошли именно из-за движения тектонических плит в активных регионах. Таким образом, существует высокая вероятность, что те люди, которые сейчас читают эту статью, успеют за свою жизнь увидеть эти эпические последствия.

Напомним, Европу могут накрыть мегаземлетрясения и цунами . Ученые обнаружили в Антлатическом океане новый тектонический разлом и зафиксировали признаки формирования новой зоны субдукции недалеко от Португалии.