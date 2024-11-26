Столкновение 5 галактик: ученые поделились деталями наблюдения

Ученые стали свидетелями столкновения пяти галактик на невероятной скорости – более двух миллионов миль в час.

Об этом сообщило издание The Express.

Это явление было зафиксировано в группе галактик Квинтет Стефана, открытой почти 150 лет назад. По мнению исследователей, столкновение повлекло за собой мощный толчок, похожий на "звуковой грохот реактивного истребителя" — одно из самых впечатляющих явлений во Вселенной. Это открытие было совершено с помощью новейшего телескопа William Herschel Telescope Enhanced Area Velocity Explorer (WEAVE) в Испании.

"Это фантастически видеть уровень детализации, раскрытой здесь WEAVE", – заявил профессор Гэвин Далтон, главный исследователь WEAVE из Оксфордского университета.

Доктор Марина Арнаудова из Университета Хартфордшира отметила, что с момента открытия этого объекта в 1877 году он привлекал внимание астрономов, ведь это своеобразный "космический перекресток", где прошлые столкновения галактик покинули сложный участок космического мусора. Теперь эти процессы активизировались из-за прохождения галактики на невероятной скорости — более двух миллионов миль в час.

Напомним, ученые NASA обнаружили тоннели для ядерных ракет, спрятанные под ледовым щитом Гренландии.

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