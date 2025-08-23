Столкновение галактик показало будущее Млечного пути и изменило представление о строении Вселенной

Наблюдение за столкновением галактик позволит понять, какая судьба ждет Млечный путь

Реклама

Астрономы, используя новые наблюдения, обнаружили, что главная модель космологии может быть ошибочной, а также получили важные подсказки по поводу предстоящего столкновения Млечного Пути с ближайшей галактикой Андромеда.

Об этом пишет издание Space.com со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Что обнаружили ученые

Ученые исследовали две спиральные галактики - NGC 5713 и NGC 5179, которые находятся в 88 миллионах световых лет от Земли. Они стремительно мчатся навстречу друг другу, и сейчас их разделяет «всего» 300 тысяч световых лет.

Реклама

Вокруг этих галактик оборачивается множество карликовых галактик-спутников. По стандартной модели космологии эти спутники должны хаотично кружить вокруг своих «хозяев» в облаке, словно рой.

Однако наблюдения за Млечным Пути и Андромедой показали, что это не так. Многие карликовые галактики вращаются вокруг них в одном направлении, образуя тонкую плоскость. Это противоречит стандартной модели и ученые годами не могли объяснить этот феномен.

Ответ от сталкивающихся галактик

Новые наблюдения показали, как облако карликовых спутников превращается в тонкую орбитальную плоскость. Вокруг двух сталкивающихся галактик было подтверждено 14 карликовых галактик, вращающихся в одном направлении и в одной плоскости. Это доказывает, что взаимодействие между большими галактиками может вынудить их спутники выстроиться в единую плоскость.

Это открытие дает два возможных варианта:

Реклама

Модели нуждаются в обновлении: Симуляции, основанные на стандартной модели, недостаточно точно отражают процессы формирования галактик.

Стандартная модель ошибочна: Возможно, вся теория космологии, включающая в себя темную материю, неполная или ошибочная.

Будущее Млечного Пути

Наш Млечный Путь и галактика Андромеда приближаются друг к другу. До столкновения осталось около 4 миллиардов лет. Благодаря изучению NGC 5713 и NGC 5179, находящихся на более продвинутой стадии столкновения, ученые могут заранее увидеть, что ждет нашу галактику.

"Большие слияния, подобные этому, являются одним из возможных путей формирования плоскостей спутников, которые мы видим вокруг Млечного Пути и Андромеды", - рассказала Space.com Сара Свит, астрономка из Университета Квинсленда в Австралии.

Пока существование таких плоскостей вокруг наших галактик остается загадкой, поскольку они еще не вступили в активное взаимодействие. Однако продолжающиеся исследования помогают ученым шаг за шагом раскрывать тайны Вселенной, объясняя процессы, которые формировали нашу Галактику.

Напомним, ученые полагают, что звезды в центре Млечного Пути могут быть почти бессмертными. Результаты нового исследования показывают, что темная материя может продлевать жизнь звезд в центре нашей галактики, питая их дополнительной энергией.