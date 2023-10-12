Столкновение ледяных гигантов привело к появлению одной планеты, которая в сотни раз больше Земли

Ученые впервые смогли увидеть свет, оставшийся после катастрофического столкновения двух огромных ледяных планет размером с Нептун в звездной системе на расстоянии 3600 световых лет от нас.

Об этом пишет Live Science.

Ученые считают, что в этой звездной системе столкнулись две планеты размером с Нептун. В результате столкновения двух планет образовалась одна огромная горячая планета, которая в сотни раз больше Земли и ее температура составляет 700 градусов Цельсия. А из оставшихся обломков сформируются спутники нового объекта.

Астрономы заявили, что они впервые наблюдали последствия такого катастрофического события, ведь никогда еще не удалось обнаружить свет, излучаемый новым космическим объектом, возникшим после слияния двух планет.

Ранее группа астрономов объявила о том, что они обнаружили за пределами пояса Койпера 12 новых объектов, что указывает на существование второго пояса Койпера, а значит, региона Солнечной системы, о котором мы еще не знали.

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