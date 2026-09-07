Столкновение нашей галактики и Андромеды: какова вероятность катастрофы

Когда будет столкновение Млечного Пути и Андромеды / © NASA

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Ученые долгое время считали, что столкновение Млечного Пути и Андромеды в космосе произойдет примерно через 4,5 миллиарда лет. Исследование 2025 года, опубликованное в журнале Nature Astronomy на основе данных телескопов Hubble и Gaia, оценило вероятность слияния двух галактик в течение следующих 10 миллиардов лет всего в 50%.

Однако исследование 2026 года кардинально отличается. Будет ли столкновение двух галактик? Об этом пишет Space Daily.

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Врежется ли наша галактика в другую: что говорят исследователи

Расчет вероятности столкновения зависел от неопределенности в движении галактик и влияния соседних космических объектов. Уже в апреле 2026 года новое исследование вновь указало на высокий риск крушения, продемонстрировав, насколько чувствительными остаются прогнозы к измерительным данным.

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Уверенность в неизбежности столкновения Млечного Пути с Андромедой существенно пошатнулась в июне 2025 года. Группа исследователей под руководством Тилла Савалы, использовав наблюдения Hubble и Gaia, пришла к выводу, что шансы на объединение галактик в ближайшие 10 миллиардов лет составляют примерно один к одному.

Но уже через год, в апреле 2026 года, вероятность слияния выросла до 90% в пределах своей основной модели. Поэтому выводы 2025 года достойны внимания, но их не следует считать окончательным вердиктом.

Привычный для нас сценарий формировался постепенно. В 2012 году NASA объявило, что данные с Hubble указывают на почти лобовое столкновение ориентировочно через 4 млрд лет. После этого галактикам понадобится еще два миллиарда лет для формирования единой системы.

Однако в 2019 году Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало результаты миссии Gaia под руководством Руланда ван дер Марела. Согласно им, траектория оказалась менее прямой, а первое сближение сместилось на отметку 4,5 миллиарда лет.

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Движение Земли, Солнечной системы и Андромеды показывает, что галактики сближаются со скоростью около 400 000 км/ч. Этот показатель описывает только скорость относительного приближения, но не дает ответа на вопрос, на какое расстояние Андромеда сместится в сторону во время пролета.

Измерить боковое движение гораздо сложнее. В отчете ESA за 2019 год описан процесс отслеживания тысяч звезд в соседних галактиках. Их видимое движение состоит из вращения внутри собственной галактики и перемещения всей системы в пространстве. Разделение этих факторов — одна из самых сложных частей построения орбитального прогноза.

Влияние гравитации

Команда ученых смоделировала систему из четырех объектов: Млечного Пути, Андромеды, галактики Треугольника и Большого Магелланового Облака. Ученые варьировали начальные параметры в пределах их погрешностей, вместо того чтобы следовать единой жесткой траектории.

Расчеты показали, что галактика Треугольника увеличивает вероятность слияния Млечного Пути и Андромеды. Большое Магелланово Облако действует в противоположном направлении — оно меняет вектор движения Млечного Пути и выводит его за начальную плоскость орбиты. Учет обоих спутников суммирует возможность слияния на уровне около 50%.

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Несмотря на меньшие размеры, эти галактики являются полноценными гравитационными участниками процесса. Воспринимать спутник только как дополнительную массу ошибочно — решающее значение имеют его точное расположение и характер движения.

Возможные сценарии и даты

По новым расчетам 2025 года шанс прямого или почти лобового столкновения через 4–5 миллиардов лет составляет всего 2%.

Даже если слияние произойдет, это не означает массового столкновения отдельных звезд. Как отмечали в NASA еще в 2012 году, расстояния между мирами колоссальны. Гравитация перераспределит звездные орбиты и полностью изменит форму галактик, но непосредственные контакты между звездами останутся редким исключением.

В апреле 2026 года Хао У и его коллеги вернулись к проблеме возможного столкновения галактик. Они применили более свежие измерения движений Андромеды и Треугольника от телескопа Gaia, устранив систематические смещения.

Приоритетная модель их команды оценила вероятность слияния в 90%, а медианный срок до завершения — примерно в 6,5 миллиарда лет. В пределах двухсигмового интервала погрешности измерений движения Андромеды итоговая вероятность колеблется от 64,7 до 100%.

Несмотря на это, авторы отметили, что имеющиеся данные все еще не позволяют сделать окончательный вывод.

Аппарат SpaceX врезался в Луну: последствия

Напомним, столкновение верхней ступени ракеты SpaceX Falcon 9 с поверхностью Луны со скоростью около 8690 км/ч позволило ученым исследовать химический состав спутника.

С помощью Большого телескопа Европейской южной обсерватории в Чили ученые зафиксировали в пылевом шлейфе спектральные линии натрия, предположительно происходящего из лунного грунта и лития, который мог попасть из разрушенной степени ракеты.

Несмотря на то, что ни один телескоп не получил четких кадров самого момента падения, силы удара, по оценкам астрофизиков, достаточно для образования нового кратера диаметром около 20 метров и глубиной пять метров. Исследователи отмечают, что подобные столкновения предоставляют ценную информацию для будущих сейсмических исследований Луны и оценки рисков от космического мусора в рамках подготовки к длительным лунным миссиям.

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