Стоял на грани ада: врач рассказал как изменилась его жизнь после смерти

Доктор Раджив Парти, бывший главный анестезиолог больницы сердца Бейкерсфилд в США, признался, что его мировоззрение полностью перевернулось после клинической смерти в 2008 году. Тогда, во время осложнений после операции по удалению рака простаты, его сердце остановилось.

Об этом сообщило издание Mirror.

Медик, который раньше не верил в рассказы пациентов о потусторонней жизни, теперь говорит, что сам пережил необычайный опыт.

«Я услышал крики боли и мучений. Меня, будто движущийся тротуар, притянуло к краю горящего каньона. Дым наполнил мои ноздри, а вместе с ним и тошнотворный запах горелой плоти. Тогда я понял, что стою на грани ада», — рассказал врач.

Парти рассказал, что слышал голос, который упрекал его за «материалистическую жизнь». Он умолял Бога о прощении и после этого увидел другую картину.

Его опыт комментировал автор книг о клинической смерти Джон Берк. В разговоре с ведущим Николасом Джоном он объяснил, что по словам врача, два ангела — Михаил и Рафаил — провели его сквозь туннель в место «изысканной красоты» и «присутствия Бога света, который является любовью».

«И Раджив в присутствии Бога переосмысливает свою жизнь, и в этом переосмыслении он видит путь, и именно так обычно происходит это переосмысление, и это зависит от каждого отдельного человека, но обычно в присутствии Бога они переживают всю свою жизнь в 3D-панорамном повторе прямо перед собой», — отметил Джон.

Он подчеркнул: «Раджив — индуист, и все же тот же Бог света, тот же жизненный обзор, и в другом месте он позже спрашивает этого Бога света: „Кто ты, Господи?“. Из света выходит человек в рясе с золотым поясом и бородой и говорит ему: „Я Иисус, твой Спаситель“.

Берк добавил, что этот момент полностью изменил жизнь Парти: «Опять же, мы говорим о главном анестезиологе — так что это полностью изменило его жизнь. И он был очень смущен этим, но я хочу отметить, что Бог всегда был Богом всех народов».

После пережитого Парти уволился с должности, продал свой особняк и машины, а впоследствии написал книгу «Умирая, чтобы проснуться: путешествие врача в потустороннюю жизнь и мудрость, которую он вернул».

Напомним, в Танзании живет 40-летний Исмаил Азизи — человек, который, по его словам, пережил смерть шесть раз и каждый раз возвращался к жизни. Его история стала темой документального фильма и вызвала дискуссии о пределах возможностей человеческого организма.

Ранее мы сообщали, что 41-летняя Виктория Томас, которую считали здоровой и активной женщиной, пережила клиническую смерть прямо во время тренировки в спортзале. После сердечной остановки ее сердце не билось в течение 17 минут. Этот случай полностью изменил ее жизнь — и взгляд на смерть.