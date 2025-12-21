Странная аномалия со сменой времен года на Земле влияет на эволюцию

Планета Земля / © pixabay.com

Реклама

Наблюдение за Землей из космоса обнаружило, что смена времен года на одинаковых широтах в одном и том же полушарии происходит не одновременно. Это может иметь далеко идущее влияние на эволюцию разных видов.

Исследование ученых опубликовано в журнале Nature, пишет ScienceAlert.

Спутниковые данные за последние 20 лет показали, что даже регионы, расположенные рядом, могут формировать совершенно разные среды обитания, с различными погодными и экологическими условиями.

Реклама

Исследование показывает, что календарь природы гораздо сложнее, чем простая смена ритма — зима, весна, лето, осень.

Ученые обнаружили глобальные регионы, где сезонные закономерности особенно сильно отличаются. При этом именно здесь наблюдаются очаги биоразнообразия.

Исследователи предположили, что, поскольку природные ресурсы в двух соседних местах обитания становятся доступными в разное время года, это может влиять на эволюцию флоры и фауны в каждом из них.

Если вид в одном месте достигает своего репродуктивного сезона раньше или позже того же вида в соседнем месте, это препятствует скрещиванию. В течение многих поколений это может привести к эволюции двух совершенно разных видов.

Реклама

Еще одна закономерность, обнаруженная учеными, заключается в том, что в пяти средиземноморских регионах Земли, с мягкой, влажной зимой и жарким, сухим летом, наблюдались циклы роста лесов, пик которых приходился примерно на два месяца позже, чем в других экосистемах.

Это несоответствие наблюдалось также в таких местах, как Калифорния, Чили, Южная Африка, южная Австралия.

Новая карта также показывает различия во времени цветения растений и готовности сельскохозяйственных культур к уборке урожая.

Исследователей считают, что современные климатические модели, которые делают общие предположения о сезонах, не учитывают всей полноты огромного разнообразия нашей планеты. Если мы хотим понять, как климатический кризис на самом деле повлияет на нашу планету, необходимо учитывать различия разных мест, даже если они расположены по соседству.

Реклама

Напомним, ранее ученые объяснили, реально ли построить тоннель, который бы проходил сквозь Землю насквозь.