Странная аномалия: возле великой пирамиды Гизы обнаружили большие подземные сооружения

Геофизическое исследование, проведенное археологами из Международного университета Хигас Ниппон, Университета Тохока и Национального исследовательского института астрономии и геофизики (NRIAG), обнаружило вблизи пирамид Гизы скрытые под землей искусственные структуры, которые могут оказаться удивительніми археологическими открытиями.

Об этом пишет журнал Archaeological Prospection.

Исследователи изучили территорию так называемого Западного кладбища Гизы с помощью георадара (GPR) и электротомографии (ERT) и обнаружили Г-образную структуру на глубине от 0,5 до 2 метров. Полученные данные свидетельствуют, что сооружение может быть заполнено песком и скрывать входящий туннель в погребальную камеру, расположенную на большей глубине.

Это подтверждается обнаружением более глубоких аномалий под Г-образной структурой, сосредоточенных в основном на глубине от 3,5 до 5 метров, но две из них расположены на глубине 11 метров.

Западное кладбище, также известное как Западное поле Гизы, расположено на плато Гиза к западу от Большой пирамиды Гизы. На его территории есть несколько рядов мастаб и подземных сооружений.

Мастабы – это гробницы членов королевской семьи и знатных особ. Центральный элемент их конструкции – вертикальная шахта, ведущая к подземной камере. Над погребальной камерой на поверхности земли находилась прямоугольная конструкция с плоской крышей, построенная из известняка или сырцового кирпича.

"Данные показывают явные аномалии, которые можно объяснить археологическим потенциалом в исследуемом регионе. Объекты показали дальнейшее расширение, что на 3–5 м больше, чем глубина, обнаруженная георадаром. На основании этих результатов мы пришли к выводу, что сооружением, которое вызывает аномалии, могли быть вертикальные стены из известняка или шахты, ведущие к гробнице", – объяснили археологи свое открытие.

Авторы исследования добавили, что данные геофизического исследования не позволяют окончательно определить материал, из которого построены аномалии, но считают, что это может быть обширный подземный комплекс древних захоронений.

Напомним, ученые выяснили, какую опасность скрывают древнеегипетские гробницы. Истории о "проклятии фараона", появились после смерти лорда Карнарвона, финансировавшего раскопки пирамиды Тутанхамона, но далеко не все в них правда.

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